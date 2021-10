Man Utd: Cay đắng khi chi thật nhiều để rồi... thua thật nhiều

Dân trí Nếu nhìn vào hoạt động chuyển nhượng của Man Utd ở mùa hè vừa qua, không ít người hâm mộ đã hi vọng Man Utd sẽ đủ sức cạnh tranh các danh hiệu mùa này. Nhưng từ lý thuyết đến thực tế lại khác rất xa.

Có thể nói trận thua 0-5 trước Liverpool ở vòng 9 Premier League là "gáo nước lạnh" dội thẳng vào tham vọng cạnh tranh danh hiệu mùa này của Man Utd, và càng cay đắng hơn khi thầy trò HLV Solskjaer bước vào mùa giải này với sự hứng khởi và tâm thế rất tốt.

Sau khi cán đích vị trí thứ hai ở mùa trước, HLV Ole Gunnar Solskjaer được ban lãnh đạo Man Utd mạnh tay chi "tiền tấn" để mang về những tân binh chất lượng, bổ sung vào những vị trí được đánh giá đang "thiếu và yếu" của "Quỷ đỏ". Ở hàng phòng ngự có sự bổ sung trung vệ dày dặn kinh nghiệm được đánh giá rất cao đến từ Real Madrid: Raphael Varane với giá 41 triệu bảng.

Cú hat-trick của Mohamed Salah đã phơi bày năng lực thực sự của Man Utd trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League.

Trên hàng công, sau khi thất bại việc chiêu mộ tiền đạo cánh Jadon Sancho mùa trước, cuối cùng HLV Solskjaer cũng có trong tay tài năng trẻ người Anh với mức giá đáng kể: 73 triệu bảng.

Nhưng bất ngờ nhất là sự xuất hiện của ngôi sao người Bồ Đào Nha Cristian Ronaldo vào đúng ngày cuối chuyển nhượng, với mức giá rất hời là 19,7 triệu bảng.

Nếu xét tổng chi tiêu mà ban lãnh đạo Man Utd đã đáp ứng cho HLV Solskjaer sau 3 mùa giải dẫn dắt, đó là con số khiến nhiều CLB ở Premier League phải ghen tỵ: 312 triệu bảng. Số tiền này còn cao hơn số tiền mà Quỹ đầu tư công Arabia Saudi bỏ ra để mua nguyên đội bóng Newcastle ở mùa này (305 triệu bảng).

Thế nhưng, sau một hai vòng đầu giành được chiến thắng trước những đội bóng nhỏ, Man Utd tiếp tục cho thấy sự bất ổn như hai mùa trước khi liên tiếp đánh rơi điểm hoặc trắng tay trong những vòng đấu gần đây.

Man Utd hiện chỉ mới giành được 3 trận thắng trong 9 trận gần nhất, đó là một con số báo động đối với một đội bóng đặt tham vọng giành các danh hiệu lớn mùa này.

Sự thất vọng của C.Ronaldo sau trận thua thảm hại 0-5 trước Liverpool.

"Quỷ đỏ" bị West Ham loại khỏi Carabao Cup và là đội bóng duy nhất ở Big Six phải sớm rời sân chơi này. Đội chủ sân Old Trafford để thua đội bóng vô danh Young Boys ở Champions League, bị Everton cầm hòa cay đắng trên sân Old Trafford với tỷ số 1-1 ở vòng 7 Premier League, để thua Leicester City với tỷ số 2-4 ở vòng 8 và tiếp tục gánh chịu trận thua sốc trong lịch sử CLB với tỷ số 0-5 trước Liverpool.

Đã 10 năm kể từ sau thất bại 1-6 đáng nguyền rủa trước Man City ngay tại "thánh địa" Old Trafford, các thành viên Man Utd bất ngờ "kỷ niệm" ngày đáng quên năm xưa (23/10) bằng thất bại 0-5 trước Liverpool. Đó không chỉ là "gáo nước lạnh", mà còn được xem là "cú đấm", là "cái tát thẳng mặt" vào niềm tự hào của đội bóng giàu truyền thống lịch sử bậc nhất nước Anh.

Man Utd chi ròng 312 triệu bảng, dẫn đầu Premier League về mua sắm nhưng để thua 0-5 trước Liverpool, khi "Lữ đoàn đỏ" là đội bóng bán nhiều hơn mua với 3,6 triệu bảng tiền lãi từ các thương vụ.

Cay đắng hơn, đây là mùa giải mà đối thủ Liverpool hầu như không chiêu mộ thêm tân binh nào ngoại trừ Ibrahima Konate (36 triệu bảng) và trung vệ người Pháp với trận ra sân đối đầu Man Utd chỉ mới là trận thứ hai anh chơi ở Premier League.

Một đội bóng chi tiêu xa hoa thua thảm trước một đội bóng hầu như án binh bất động trên thị trường chuyển nhượng ở mùa hè này, đó là sự tương phản khiến các CĐV cảm thấy khó nuốt trôi hơn.

Raphael Varane dày dặn kinh nghiệm ở La Liga, nhưng dường như bất lực khi thi đấu trong hệ thống phòng ngự luôn chứa đựng bất ổn như Man Utd, bất chấp người đá cặp với anh là trung vệ đắt giá Harry Maguire (chuyển đến từ Leicester City với giá 75 triệu bảng).

Sancho để lại nỗi thất vọng lớn khi chưa có một bàn thắng hay kiến tạo nào cho Man Utd kể từ khi gia nhập đội chủ sân Old Trafford.

Jadon Sancho - tiền đạo thi đấu thăng hoa ở Borussia Dortmund khi đá cặp với Erling Haaland, nhưng mất hút khi chuyển đến Man Utd. Không kiến tạo, không bàn thắng, không tạo ra dấu ấn gì trong suốt 9 vòng đấu vừa qua cho Man Utd, đó là con số đáng giật mình về cách mà HLV Solskjaer sử dụng tiền đạo trẻ người Anh.

Ngay cả như C.Ronaldo, người đã đóng góp tới 6 bàn thắng cho Man Utd chỉ sau 7 trận đấu, nhưng anh vẫn là tâm điểm của những chỉ trích khi ngôi sao người Bồ Đào Nha lười tham gia phòng ngự, ít di chuyển, khiến lối chơi của Man Utd trở nên khó khăn.

Quãng đường di chuyển trung bình mỗi trận của C.Ronaldo chỉ cao hơn thủ thành De Gea và trung vệ Harry Maguire.

Theo thống kê, ngôi sao người Bồ Đào Nha chỉ di chuyển trung bình quãng đường 9,3km trong suốt 90 phút thi đấu, chỉ cao hơn... thủ thành David de Gea (3,5km) và trung vệ Harry Maguire (9km). Nếu nói về vai trò của một trung phong cắm, điều này thật khó chấp nhận, nhưng rồi chẳng ai thể trách được C.Ronaldo khi đều biết rằng ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ở tuổi 36.

Man Utd không chỉ gặp vấn đề với những tân binh mùa này, mà ngay cả những cầu thủ được họ mua về trước đó cũng bất ổn không kém. Đó là tài năng trẻ Donny Van de Beek của Ajax Amsterdam không thể hòa nhập được lối chơi và thường xuyên bị đày ải trên băng ghế dự bị.

Bruno Fernandes không còn tỏa sáng như mùa trước sau khi phải chia sẻ vai trò ngôi sao với đàn anh C.Ronaldo.

Đó là Wan-Bissaka chỉ mạnh về tắc bóng nhưng cực yếu ở khả năng chuyền bóng khi tham gia tấn công. Đó là Bruno Fernandes gặp khó khi vai trò ngôi sao của anh giờ đây phải san sẻ cho người đàn anh ở đội tuyển Bồ Đào Nha C.Ronaldo...

Dù Premier League chỉ mới trải qua 9 vòng đấu, nhưng khả năng giành danh hiệu của Man Utd ở mùa này vẫn là một sự nghi ngờ lớn. Hiện tại "Quỷ đỏ" đã rơi xuống vị trí top 7 trên bảng xếp hạng, cách đội nhì bảng Liverpool 7 điểm và đội dẫn đầu Chelsea 8 điểm.

Ở các vòng đấu tới, Man Utd sẽ tiếp tục gặp những thử thách khó khăn không kém khi làm khách trên sân của Tottenham, sau đó trở về sân nhà tiếp đón "người hàng xóm" Man City. Nếu thua ở cả hai trận đấu này, rất có thể là dấu chấm hết cho tham vọng vô địch mùa này của đoàn quân HLV Solskjaer.

Sông Lam