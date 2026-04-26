Man City ngược dòng kịch tính, tiến vào chung kết FA Cup

Man City đã có màn lội ngược dòng đầy kịch tính để đánh bại Southampton với tỷ số 2-1 tại bán kết FA Cup diễn ra vào tối 25/4, qua đó chấm dứt chuỗi 20 trận bất bại ấn tượng của đối thủ (16 thắng, 4 hòa) kéo dài từ cuối tháng 1.

Trận đấu đánh dấu lần đầu tiên Southampton trở lại sân Wembley kể từ trận chung kết play-off Championship mùa 2023/24. Đại diện Championship đã có hành trình ấn tượng tại FA Cup năm nay khi lần lượt loại Fulham và Arsenal, đội đang cạnh tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, thử thách lần này của họ là Man City, đội có lần thứ tám liên tiếp góp mặt ở bán kết FA Cup.

Man City không sử dụng đội hình mạnh nhất thi đấu với Southampton (Ảnh: Getty).

Dù HLV Pep Guardiola thực hiện tới 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận đấu gần nhất, nhưng Man City vẫn nhập cuộc đầy chủ động. Omar Marmoush hai lần đưa bóng vào lưới nhưng đều bị từ chối vì lỗi việt vị sít sao. Ở chiều ngược lại, Leo Scienza của Southampton cũng không được công nhận bàn thắng vì lý do tương tự trong 15 phút đầu trận.

Hiệp một chứng kiến Southampton thi đấu sòng phẳng, nhưng Man City vẫn vượt trội về kiểm soát bóng và số cơ hội. Cú dứt điểm cận thành của Marmoush bị thủ môn Daniel Peretz cản phá xuất sắc là cú sút trúng đích duy nhất của cả hai đội trước giờ nghỉ. Southampton thậm chí không có nổi một cú sút nào về phía khung thành đối phương trong suốt 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp hai, Southampton suýt chút nữa vươn lên dẫn trước nếu không có pha truy cản kịp thời của Nathan Ake ngăn cản Tom Fellows. HLV Guardiola sau đó đã thực hiện hai sự thay đổi người trước phút 60, gia tăng sức ép lên hàng thủ Southampton.

Dù phòng ngự kiên cường, đội bóng đến từ Championship vẫn phải chịu sức ép lớn khi Man City tung thêm Erling Haaland và Nico O’Reilly vào sân để gia tăng hỏa lực. Peretz tiếp tục có pha cứu thua xuất sắc trước cú sút của Nico Gonzalez, trước khi Tijjani Reijnders volley chệch cột dọc.

Bất ngờ đã xảy ra ở phút 79 khi Finn Azaz xoay người nhận bóng và tung cú cứa lòng không thể cản phá, đánh bại James Trafford ngay ở pha chạm bóng thứ hai, mở tỷ số cho Southampton. Tuy nhiên, niềm vui của họ chỉ kéo dài vỏn vẹn 4 phút. Jeremy Doku gỡ hòa cho Man City với cú sút căng, bóng đổi hướng sau khi chạm James Bree khiến thủ thành Peretz bó tay.

Các cầu thủ Man City ăn mừng sau khi Nico Gonzalez ghi bàn (Ảnh: Getty).

Chỉ 4 phút sau bàn gỡ hòa, Nico Gonzalez tận dụng khoảng trống tung cú sút xa hiểm hóc, hoàn tất màn lội ngược dòng cho Man City khi thời gian không còn nhiều. Southampton dồn toàn lực tấn công trong những phút cuối và thậm chí có pha phá bóng ngay trên vạch vôi để ngăn Savinho, nhưng không thể tìm được bàn gỡ hòa.

Với thất bại này, Southampton, đội từng vô địch FA Cup duy nhất vào mùa 1975/76 khi còn chơi ở hạng hai, sẽ không có cơ hội lặp lại kỳ tích. Giờ đây, họ sẽ phải tập trung cho cuộc đua thăng hạng Championship. Trong khi đó, Manchester City tiếp tục nuôi hy vọng giành cú ăn ba quốc nội, với trận chung kết phía trước gặp Chelsea hoặc Leeds United.