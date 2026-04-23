Haaland tỏa sáng, Man City vượt Arsenal chiếm ngôi đầu

Man City đã nối dài chuỗi trận thắng tại giải vô địch quốc gia lên con số 12 trước Burnley, qua đó lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm ngoái vươn lên ngôi đầu Ngoại hạng Anh. Chiến thắng tối thiểu 1-0 vào rạng sáng 23/4 của Man City cũng đồng nghĩa với việc Burnley chính thức xuống hạng, phải thi đấu ở Championship mùa tới.

Một số CĐV bi quan của Burnley lo ngại đây có thể trở thành trận thua đậm kỷ lục, và nỗi lo ấy suýt thành hiện thực chỉ sau ba phút khi Rayan Cherki tung cú dứt điểm buộc Martin Dubravka phải đẩy bóng trúng xà ngang. Pha bóng đó báo hiệu về việc đội chủ nhà sẽ phải chịu sức tấn công vũ bão từ đối thủ.

Sức ép của Man City nhanh chóng được cụ thể hóa chỉ hai phút sau đó, Jeremy Doku chọc khe để Erling Haaland thoát xuống đối mặt, và tiền đạo người Na Uy không mắc sai lầm khi tâng bóng qua Dubravka vào góc xa. Sau những phút đầu choáng váng, Burnley dần bắt nhịp với trận đấu và cũng có những cơ hội rõ ràng để gỡ hòa nhưng Quilindschy Hartman và Zian Flemming đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Trong bối cảnh hiệu số bàn thắng có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua vô địch, Man City vẫn duy trì lối chơi tấn công dồn dập. Nico O'Reilly, Bernardo Silva và Cherki đều có cơ hội nhân đôi cách biệt, nhưng không thể đánh bại Dubravka. Trái lại, họ còn phải cảm ơn Abdukodir Khusanov với pha truy cản quyết định ở cuối hiệp một, khiến Flemming sút bóng vọt xà trong gang tấc.

HLV Pep Guardiola tỏ ra không hài lòng và liên tục thúc giục các học trò chơi tấn công sau giờ nghỉ. Sự quyết liệt đó suýt mang lại kết quả khi Haaland dứt điểm trúng cột dọc 10 phút sau khi hiệp hai bắt đầu. Ngoài tình huống này, Man City chơi thiếu sắc bén và gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng thủ Burnley, thắp lại hy vọng cho các CĐV Arsenal theo dõi từ xa.

Savinho cũng suýt dập tắt hy vọng ấy khi cú sút của anh bị thủ thành Dubravka cản phá bằng chân ở phút 70. Man City tiếp tục dồn ép đến những phút cuối, nhưng đội khách không thể có được bàn thắng thứ hai.

Dù giành trọn 3 điểm, Man City vẫn có phần tiếc nuối khi không thể cải thiện hiệu số trong trận đấu được xem là dễ nhất còn lại. Dẫu vậy, chiến thắng này vẫn đủ giúp họ chiếm ngôi đầu bảng, trái ngược hoàn toàn với Burnley, đội bóng chính thức xuống hạng sau mùa giải tệ hại, khi chỉ thắng 1 trong 25 trận gần nhất tại giải.