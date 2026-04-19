HLV Arteta khẳng định Arsenal đủ sức hạ Man City

HLV Mikel Arteta của Arsenal tin rằng đội bóng của ông "hoàn toàn có khả năng" giáng một đòn quyết định vào Man City trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, khi hai đội dẫn đầu chuẩn bị đối đầu vào tối nay (22h30, 19/4).

Hiện tại, Arsenal hơn Man City 6 điểm, nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Phong độ sa sút của "Pháo thủ" kể từ sau thất bại trước chính Man City trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh cuối tháng trước đã mang lại hy vọng cho thầy trò Pep Guardiola về khả năng một lần nữa vượt lên trong cuộc đua giành cúp bạc.

Arsenal sa sút trong thời gian gần đây với 3 trận thua liên tiếp ở các giải trong nước (Ảnh: Getty).

Man City từng vượt qua Arsenal để giành chức vô địch ở các mùa giải 2022/23 và 2023/24. Tuy nhiên, Arteta vẫn giữ vững niềm tin vào các học trò. "Hãy cứ là chính mình và nỗ lực hết sức, cống hiến tất cả những gì chúng ta có trên sân cỏ. Hãy có niềm tin mãnh liệt, lòng quyết tâm cao độ và hãy tiến lên vì chúng ta hoàn toàn có khả năng làm được điều đó", Arteta phát biểu trước trận đấu.

Dù Arsenal chỉ thắng một trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Arteta vẫn cố gắng tập trung vào những điểm tích cực khi họ hướng đến mục tiêu chấm dứt 22 năm chờ đợi để giành chức vô địch.

"Chúng tôi đang ở đúng vị trí mình mong muốn và đã có rất nhiều điều tích cực, tôi không thấy bất cứ điều gì có thể cản trở chúng tôi. Chúng tôi đang thi đấu với một đối thủ đòi hỏi chúng tôi phải thể hiện phong độ tốt nhất. Không còn gì tuyệt vời hơn thế", HLV người Tây Ban Nha nói thêm.

Ngược lại, Man City đã tìm lại phong độ ấn tượng với những chiến thắng thuyết phục trước Liverpool và Chelsea, kể từ thời điểm nâng cao danh hiệu đầu tiên của mùa giải tại Wembley. Hiện tại, thầy trò Pep Guardiola hướng tới mục tiêu giành “cú ăn ba” ở các đấu trường quốc nội.

HLV Areta khát khao giúp Arsenal kết thúc 22 năm chờ đợi danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh (Ảnh: Getty).

Không chỉ cạnh tranh quyết liệt với Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, Man City còn góp mặt ở bán kết FA Cup. Cơ hội giành vé vào chung kết của họ được đánh giá rất cao khi đối thủ chỉ là Southampton, đội bóng đang thi đấu tại Championship.

Tuy nhiên, Guardiola nhắc lại niềm tin của mình rằng Man City không được phép mắc bất kỳ sai lầm nào nếu ông muốn giành chức vô địch Premier League lần thứ bảy trong 10 mùa giải kể từ khi đến Manchester.

"Chúng tôi cần áp lực đó. Để thi đấu tốt trước Arsenal, các cầu thủ phải hiểu rằng nếu chúng tôi không thắng, mọi chuyện sẽ kết thúc. Họ biết điều đó, chúng tôi cũng đã nói về điều đó rồi", Guardiola nói.