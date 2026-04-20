Man City hạ Arsenal, HLV Guardiola lập tức cảnh báo học trò

Huấn luyện viên Pep Guardiola đã lập tức kêu gọi các học trò tại Man City không được phép mất tập trung, dù vừa giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước Arsenal tại Etihad Stadium vào tối 19/4. Kết quả này được xem là một cú hích lớn cho đội chủ sân Etihad, thắp lại hy vọng trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Chiến thắng quan trọng trước Arsenal giúp Man City thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu bảng xuống còn 3 điểm. Đội bóng của Guardiola hiện còn 6 trận đấu trong tay, nhiều hơn một trận so với đoàn quân của Mikel Arteta. "Chiến thắng này mang lại hy vọng. Tôi đã nói với các cầu thủ: Hãy tận hưởng khoảnh khắc này, nhưng đừng mất tập trung, bởi chúng ta còn ba hoặc bốn tuần rất dài phía trước", HLV người Tây Ban Nha chia sẻ sau trận đấu.

Man City giành chiến thắng trước Arsenal ở trận đối đầu tại Etihad (Ảnh: Getty).

Dù giành chiến thắng, Guardiola vẫn không quên cảnh báo về sự nguy hiểm của đối thủ: "Mọi người nói chúng tôi có đà hưng phấn, nhưng khi nhìn cách Arsenal thi đấu, đó là một đội bóng phi thường. Nếu không, họ đã không thể dẫn đầu Ngoại hạng Anh cả mùa và bất bại tại Champions League".

Ông nhấn mạnh thêm: "Tôi biết đánh bại họ một lần khó thế nào, hãy tưởng tượng hai lần. Họ đã chơi tốt hơn một chút ở trận chung kết Cúp Liên đoàn. Ai đang dẫn đầu bảng? Không phải chúng tôi. Hiệu số của họ cũng tốt hơn. Nhưng dĩ nhiên, chúng tôi vẫn còn hy vọng và tiếp tục kéo dài cơ hội chiến đấu đến cuối cùng".

Trận đấu chứng kiến Rayan Cherki mở tỷ số đẹp mắt ở phút 16, nhưng lợi thế này nhanh chóng bị san bằng khi Kai Havertz tận dụng sai lầm trong pha phá bóng của Gianluigi Donnarumma. Sau đó, Erling Haaland đã ghi bàn cận thành ấn định chiến thắng cho Man City.

"Đây là hai đội bóng hay nhất nước Anh, một trận đấu hấp dẫn với khán giả toàn cầu. Khi nhìn vào những gì đội bóng của mình thể hiện, tôi không biết nói gì hơn nữa", Guardiola bày tỏ sự hài lòng.

Hiện tại, Arsenal có hiệu số bàn thắng bại là +37, trong khi Man City là +36. Man City có cơ hội cải thiện khi làm khách trên sân của Burnley vào ngày 23/4. Sau đó, họ sẽ lần lượt gặp Everton (sân khách), Brentford (sân nhà), Bournemouth (sân khách), rồi Crystal Palace và Aston Villa (sân nhà).

Trong khi đó, Arsenal sẽ tiếp đón Newcastle United vào thứ bảy, trước khi lần lượt gặp Fulham (sân nhà), West Ham United (sân khách), Burnley (sân nhà) và Crystal Palace (sân khách).

Man City có thể vắng Rodri ở trận gặp Burnley sau khi tiền vệ này phải rời sân cuối trận. Guardiola cho biết: "Một vấn đề ở háng. Chúng tôi sẽ kiểm tra thêm".

Gabriel xô xát với Haaland ở cuối trận đấu (Ảnh: Getty).

Haaland đã có màn đối đầu căng thẳng với Gabriel Magalhaes, người may mắn không bị đuổi khỏi sân sau tình huống húc đầu vào tiền đạo Na Uy. Haaland chia sẻ: "Nếu tôi ngã xuống, điều mà tôi sẽ không làm trừ khi bị tấn công thật sự, có lẽ đó đã là thẻ đỏ. Nhưng mọi thứ là như vậy. Mỗi trận đấu phía trước đều là chung kết. Trận gặp Burnley cũng quan trọng như trận này. Chúng tôi cần tập trung, giữ sự khiêm tốn và hướng tới trận tiếp theo".

Dù từng nói "hãy khiêm tốn" với Arsenal sau trận hòa ở mùa giải trước, Haaland lần này lại là người ghi bàn quyết định khi vượt qua Gabriel. Anh nói: "Phải nói thật rằng tôi thực sự rất vui. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời với tôi và là chiến thắng lớn. Luôn là những cuộc chiến căng thẳng với Gabriel. Tôi ghi bàn, tôi thắng anh ấy ở thời điểm quyết định. Còn việc ai thắng cả cuộc đối đầu thì để người khác đánh giá".