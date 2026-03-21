Maguire nhận thẻ đỏ, Man Utd đánh rơi chiến thắng trên sân Bournemouth

Bournemouth đã hai lần bị dẫn trước nhưng vẫn kiên cường gỡ hòa 2-2 trước Man Utd tại vòng 31 Ngoại hạng Anh diễn ra vào rạng sáng 21/3. Kết quả này giúp Bournemouth kéo dài chuỗi bất bại ở giải đấu lên 11 trận (thắng 4, hòa 7).

Sau trận hòa 4-4 đầy kịch tính ở lượt đi hồi tháng 12, cả hai đội đều nhập cuộc chủ động tại sân Vitality. Amad Diallo sớm tung cú sút uy lực nhưng bị Dorde Petrovic cản phá, trong khi Rayan dứt điểm chệch khung thành một cách đáng tiếc. Đội khách tiếp tục gây sức ép trong 20 phút đầu với tốc độ cao, nhưng Petrovic chơi chắc chắn trong khung gỗ Bournemouth, liên tiếp từ chối Matheus Cunha và Bruno Fernandes.

Đội chủ nhà cũng có cơ hội đáng chú ý không lâu sau đó, khi Senne Lammens phản xạ nhanh để đẩy cú sút nguy hiểm của Rayan đi hết đường biên ngang. Điều đó như lời cảnh báo cho Man Utd, đội khách tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi cú vô lê ở cột xa của Fernandes bị Petrovic dùng chân cản phá. Thế trận đôi công hấp dẫn kéo dài đến hết hiệp một, với các pha dứt điểm của Adrien Truffert và Marcus Tavernier đều bị Lammens hóa giải.

Chỉ thua 2 trong 12 trận sân khách gần nhất (thắng 5, hòa 5), “Quỷ đỏ” gia tăng sức ép để tìm bàn mở tỷ số và được trao cơ hội vàng ở phút 60 khi Alex Jimenez phạm lỗi kéo người với Cunha trong vòng cấm. Fernandes không mắc sai lầm nào trên chấm phạt đền, đánh lừa Petrovic để ghi bàn thắng thứ 8 tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Tuy nhiên, niềm vui của Man Utd không kéo dài lâu khi Bournemouth gỡ hòa chỉ 6 phút sau đó nhờ công của Ryan Christie với cú dứt điểm gọn gàng vào góc xa. Trọng tài công nhận trong sự phản đối quyết liệt của các cầu thủ đội khách, bởi họ cho rằng Amad Diallo đã bị phạm lỗi trong vòng cấm địa của Bournemouth khi đội chủ nhà đoạt bóng tạo đợt phản công. Dẫu vậy, quyết định của trọng tài không thay đổi. VAR dường như không can thiệp.

Không nản lòng, đoàn quân của Michael Carrick tái lập thế dẫn bàn ở phút 71, khi quả phạt góc của Fernandes được James Hill vô tình đưa bóng về lưới nhà. Nhưng một lần nữa, Bournemouth cho thấy tinh thần chiến đấu kiên cường. Sau cú sút dội cột của Alex Scott, đội chủ nhà được hưởng phạt đền khi Evanilson bị Harry Maguire phạm lỗi, đồng thời trung vệ của Man United phải nhận thẻ đỏ ở phút 78.

Từ chấm 11m, cầu thủ vào sân thay người Eli Junior Kroupi dứt điểm tự tin, gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà và tạo nên những phút cuối đầy kịch tính. Chơi hơn người, Bournemouth dồn lên tìm bàn thắng quyết định, nhưng Man Utd vẫn đứng vững trong thời gian bù giờ để giành 1 điểm quý giá trong cuộc đua giành vé dự Champions League, qua đó giữ vị trí thứ ba bất chấp kết quả của các trận đấu cuối tuần. Trong khi đó, 5 trận hòa liên tiếp giúp Bournemouth đứng thứ 10 và vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.