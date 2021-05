Lượt về bán kết Champions League: "Siêu nhân" có ngăn nổi "cuồng phong"?

Dân trí Man City giống như "cơn cuồng phong" cuốn phăng tất cả. Họ đang đứng trước cơ hội lớn lần đầu tiên lọt vào chung kết Champions League. Nhưng PSG vẫn còn đó "siêu nhân" Mbappe có thể thay đổi cục diện.

Lịch thi đấu lượt về bán kết Champions League: 02h00 ngày 5/5 Man City vs PSG (lượt đi: 2-1) 02h00 ngày 6/5 Chelsea vs Real Madrid (lượt đi: 1-1)

"Ngọn lửa" niềm tin vào Mbappe

Tham vọng lần thứ 2 liên tiếp lọt vào chung kết Champions League của PSG đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Man City ở lượt đi vòng bán kết.

Mbappe thi đấu không thành công trước Man City trong trận lượt đi bán kết Champions League.

Thực tế, HLV Pep Guardiola đã có phương án tốt để ngăn chặn Mbappe, Neymar của PSG trong trận lượt đi. Trong đó, trung vệ Ruben Dias được xem là điểm sáng của đội bóng thành Manchester.

Thế nhưng, để mà nói rằng, Man City vượt trội so với PSG thì chưa hẳn đã đúng. Hai bàn thắng của The Citizens được ghi chớp nhoáng và đều có dấu ấn của thần may mắn. Nên nhớ rằng, trong thời gian đầu trận đấu, PSG đã tạo nên sức ép khủng khiếp về phía khung thành của Ederson.

Chiến thắng 2-1 trên sân khách đương nhiên mang tới lợi thế rất lớn cho Man City. Chỉ cần không thua với cách biệt quá 2 bàn (hoặc với tỷ số từ 2-3 trở lên) là đoàn quân của Pep Guardiola sẽ chắc chắn đi tiếp.

Dù vậy, ở đấu trường đỉnh cao như Champions League, điều gì cũng có thể xảy ra. Đặc biệt là khi PSG sở hữu rất nhiều ngôi sao có tính đột biến cao trong đội hình. Mbappe là ngôi sao được kỳ vọng nhất.

Trong cả 2 trận đấu với Barcelona và Bayern Munich, ngôi sao người Pháp đều đóng vai trò quyết định giúp PSG giành vé đi tiếp. Mbappe đã thi đấu không thành công ở lượt đi. Điều đó không có nghĩa rằng anh sẽ "xịt" ở lượt về.

Man City đứng trước cơ hội lọt vào trận chung kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử.

Tố chất của ngôi sao lớn chính là tinh thần không lùi bước. Mbappe đã cho thấy điều đó. Chia sẻ sau khi giúp PSG vượt qua Bayern Munich, ngôi sao sinh năm 1998 thừa nhận điều khiến anh vui vẻ nhất là vượt qua được Neuer, điều mà anh không thể làm được ở chung kết Champions League mùa trước.

Man City có thể giăng "thiên la địa vọng" nhưng Mbappe luôn biết cách tìm ra những kẽ hở nhỏ nhất. Đó chưa kể tới việc PSG còn sở hữu hàng loạt ngôi sao có thể xoay chuyển cục diện như Neymar, Di Maria... Ngay cả trung vệ như Marquinhos cũng có thể tạo nên những bàn thắng.

Ở thời điểm này, Man City đang giống như cuồng phong cuốn phăng tất cả trong thời gian qua. Họ gần như đã chạm tay vào chức vô địch Premier League và cũng thể hiện sức mạnh không thể cản nổi ở Champions League.

Sau quá nhiều thất bại, Man "xanh" đã và đang tìm ra được con đường thành công. Lần đầu tiên dưới thời Pep Guardiola, họ lọt vào bán kết Champions League. Và giờ đây, họ đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên đặt chân vào trận chung kết trong lịch sử. Với HLV Pep Guardiola, ông cũng sẽ có lần đầu tiên lọt vào trận đấu cuối cùng ở Champions League kể từ khi rời khỏi Barcelona.

Dù thế nào, cặp đấu này vẫn tiềm ẩn rất nhiều điều thú vị, với những diễn biến khó lường.

Zidane chứng tỏ được bản lĩnh?

Thomas Tuchel đã "bắt đúng bệnh" của Real Madrid ở lượt đi. Sự xuất hiện của Kante đã phong tỏa bộ ba tiền vệ Toni Kroos, Luka Modric và Casemiro của Real Madrid. Động thái ấy cho thấy HLV người Đức đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Los Blancos.

Real Madrid của Zidane luôn thi đấu đầy bản lĩnh

Bộ ba tiền vệ nói trên giống như trái tim của Real Madrid. Khi bị phong tỏa, mọi hoạt động của đội bóng gần như tê liệt. Đó chính là bí quyết giúp Chelsea thành công trong trận đấu ở sân Di Stefano ở lượt đi bán kết Champions League. Thậm chí, nếu may mắn hơn, họ đã có thể giành chiến thắng trước Real Madrid.

Thế nhưng, bóng đá là trò chơi thiên biến vạn hóa. Zidane cũng không phải là một người dễ lường như vậy. Hay nói cách khác, "công thức" của Thomas Tuchel chỉ có thể thành công ở lượt đi, chứ chưa chắc có tác dụng ở lượt về.

Hơn ai hết, Zidane xứng đáng được xem là "ông vua" kỷ nguyên Champions League. Ông đã giúp Real Madrid giành chức vô địch giải đấu này tới 3 lần liên tiếp. Trong 5 mùa giải dẫn dắt Los Blancos, Zizou đã lọt vào 4 trận bán kết.

Công bằng mà nói, đội hình của Real Madrid ở mùa giải này yếu hơn nhiều so với khi họ lọt vào chung kết Champions League (2016, 2017, 2018). Nhưng dưới bàn tay của Zidane, họ vẫn đáng sợ, đặc biệt trong những trận đấu ở vòng knock-out.

Chelsea lột xác dưới thời HLV Thomas Tuchel.

Chelsea đã trải qua biến động nhất định ở mùa giải này khi buộc phải sa thải HLV Lampard. Thế nhưng, giống như truyền thống, họ thường bùng nổ khi thay tướng. The Blues bỗng trở nên chắc chắn tới lạ kỳ dưới thời Thomas Tuchel.

Đơn cử, trong 15 trận đấu đầu tiên của Thomas Tuchel ở Premier League, Chelsea đã giữ sạch lưới tới 11 lần. Đó là kỷ lục mà ngay cả thời kỳ hoàng kim của CLB dưới thời Mourinho cũng không làm được.

Tất nhiên, so với Zidane, Thomas Tuchel không giàu thành tích bằng. Tuy nhiên, cần nói thêm rằng ở mùa giải trước, HLV người Đức đã giúp PSG lọt vào trận chung kết Champions League. Còn hiện tại, ông đang đứng trước cơ hội lớn để lần thứ 2 liên tiếp làm được điều này.

H.Long