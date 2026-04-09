PSG áp đảo Liverpool, đặt một chân vào bán kết Champions League

Paris Saint-Germain (PSG) đã giành lợi thế lớn trong trận tứ kết UEFA Champions League khi đánh bại Liverpool với tỷ số 2-0 vào rạng sáng 9/4 tại sân Parc des Princes (Paris), qua đó kéo dài chuỗi trận bất bại ở vòng knock-out lên con số 8 gồm 7 chiến thắng và 1 trận hòa, đồng thời lập kỷ lục mới cho một câu lạc bộ Pháp.

PSG áp đảo Liverpool tại sân nhà Parc des Princes (Ảnh: UEFA).

Với việc PSG đã thắng cả bốn cặp đấu hai lượt gần nhất trước các đại diện Anh, bao gồm chiến thắng áp đảo 8-2 trước Chelsea ở vòng trước, huấn luyện viên Arne Slot của Liverpool đã lựa chọn cách tiếp cận thận trọng. Ông bố trí hệ thống 5 hậu vệ và thậm chí để Mohamed Salah trên ghế dự bị nhằm ưu tiên phòng ngự.

Nỗi lo của HLV người Hà Lan đã sớm trở thành hiện thực khi Desire Doue mở tỷ số ngay phút 11. Ousmane Dembele đi bóng xuyên qua hàng thủ Liverpool trước khi kiến tạo cho Doue. Cú dứt điểm của cầu thủ này chạm chân đổi hướng rồi bay qua đầu thủ môn Giorgi Mamardashvili đi vào lưới.

Sau bàn thua sớm, Liverpool gần như chỉ biết co cụm phòng ngự. Trong suốt hiệp một, đại diện nước Anh không tung ra nổi cú sút đáng kể nào, trong khi PSG liên tục gia tăng sức ép. Dù vậy, Mamardashvili vẫn chơi nổi bật với hai pha cứu thua quan trọng, từ chối Khvicha Kvaratskhelia và Doue, giúp đội khách chỉ bị dẫn một bàn trước giờ nghỉ.

Sau giờ nghỉ, Liverpool tạo ra cơ hội hiếm hoi nhưng Hugo Ekitike lại sút vọt xà. Đây cũng là một trong số ít tình huống tấn công đáng chú ý của họ trong cả trận, khi "Lữ đoàn đỏ" không có nổi cú sút trúng đích nào trong suốt cả trận (chỉ dứt điểm 3 lần).

Ở chiều ngược lại, PSG tiếp tục thể hiện sự vượt trội. Dembele bỏ lỡ cơ hội ngon ăn sau đường căng ngang của Nuno Mendes, nhưng đến phút 65, bàn thắng thứ hai cũng đến. Kvaratskhelia tận dụng đường chuyền của Joao Neves, khéo léo xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0.

Kvaratskhelia ghi bàn vào lưới Liverpool (Ảnh: Getty).

Liverpool suýt phải nhận thêm bàn thua thứ ba khi trọng tài Jose Maria Sanchez cho PSG hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi của Ibrahima Konate với Warren Zaire Emery. Tuy nhiên, VAR đã can thiệp và quyết định bị hủy bỏ. Tình huống này gây nhiều tranh cãi khi một số ý kiến cho rằng PSG xứng đáng được hưởng phạt đền.

Cuối trận, PSG tiếp tục gây sức ép với cú dứt điểm dội cột của Dembele và nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Điều này khiến HLV Luis Enrique và các học trò phần nào tiếc nuối, bởi họ hoàn toàn có thể tạo ra cách biệt lớn hơn nhằm gia tăng lợi thế trước trận lượt về tại Anfield vào tuần sau.

Dù thất vọng khi rời Paris, Liverpool vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế ở trận lượt về trên sân nhà, nơi họ từng tạo nên những cuộc ngược dòng lịch sử tại Champions League. Trung vệ Virgil van Dijk cũng thừa nhận đội bóng cần cải thiện rất nhiều nhưng vẫn tin vào cơ hội tại Anfield.

Tuy vậy, thất bại này tiếp tục cho thấy phong độ đáng báo động của Liverpool khi họ đã thua 5 trong 6 trận sân khách gần nhất và đang trải qua một mùa giải đầy bất ổn. Ngược lại, PSG với chuỗi phong độ ấn tượng và vị thế đương kim vô địch đang cho thấy họ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch mùa này.

Đội hình thi đấu

PSG (4-3-3): Safonov, Hakimi , Marquinhos , Pacho , Nuno Mendes, Zaire Emery , Vitinha, Neves, Doue (Lee Kang In 78) , Dembele (Hernandez 88), Kvaratskhelia.

Liverpool (3-4-3): Mamardashvili, Konate, van Dijk , Gomez, Frimpong, Gravenberch, Mac Allister, Kerkez (Robertson 78), Szoboszlai, Wirtz (Gakpo 78), Ekitike (Isak 78).