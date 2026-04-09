HLV Slot thừa nhận Liverpool may mắn sau trận thua toàn diện PSG

Liverpool đã phải nhận thất bại 0-2 trước Paris Saint-Germain (PSG) ở trận lượt đi vòng tứ kết UEFA Champions League vào rạng sáng 9/4, một kết quả mà theo HLV trưởng Arne Slot, lẽ ra còn có thể tồi tệ hơn rất nhiều. “Lữ đoàn đỏ” bị ép sân trong phần lớn thời gian tại Parc des Princes và để thua bởi các bàn thắng của Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia, qua đó đối mặt với thử thách cực lớn ở trận lượt về tại Anfield vào tuần tới.

Dù vậy, HLV Arne Slot vẫn khẳng định Liverpool có khả năng giành vé vào bán kết. Bàn mở tỷ số của PSG đến từ cú sút chạm chân đổi hướng của Desire Doue, trước khi Khvicha Kvaratskhelia ấn định kết quả sau giờ nghỉ. Xen giữa hai bàn thắng này, đoàn quân của Luis Enrique đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội có thể kết liễu cặp đấu.

HLV Slot chỉ đạo học trò thi đấu ở trận gặp PSG (Ảnh: Getty).

Phát biểu với TNT Sports, HLV Slot thừa nhận đội bóng của ông đã may mắn khi không thua đậm hơn: “Nếu nhìn lại toàn bộ trận đấu, tôi nghĩ chúng tôi may mắn khi chỉ thua 0-2. Họ tạo ra nhiều cơ hội hơn số bàn thắng ghi được. Bàn thua đầu tiên có phần đáng tiếc, vì chúng tôi gần như không mắc sai lầm nào, nhưng một cú sút đổi hướng lại đi vào lưới. Sau đó, họ còn có đủ cơ hội để ghi thêm bàn. Điều tích cực là chúng tôi vẫn còn cơ hội và sẽ đưa họ đến Anfield, nơi ai cũng biết có thể tạo ra khác biệt lớn như thế nào”.

Liverpool có hai sự thay đổi so với trận thua 0-4 trước Man City cuối tuần trước, đáng chú ý là việc chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ, điều hiếm thấy dưới thời Slot. Dù hệ thống này giúp họ kìm hãm PSG trong nhiều thời điểm, nó lại khiến hàng công trở nên cô lập. Thống kê trận đấu cho thấy Liverpool chỉ kiểm soát bóng 26% thời gian, 3 lần dứt điểm và không có cú sút trúng đích, cách biệt lớn với PSG, đội có 74% thời gian kiểm soát bóng, tung ra 18 lần dứt điểm, 6 lần bóng trúng cầu môn.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2010, Liverpool không có nổi một cú sút trúng đích trong một trận đấu tại Champions League. Thủ môn Giorgi Mamardashvili có tới bốn pha cứu thua xuất sắc, trong khi Joe Gomez cũng nhiều lần giải nguy ở những tình huống then chốt.

HLV Slot dành lời khen cho người gác đền của mình: “Tôi đã xem trận đấu giữa Real Madrid và Bayern Munich, nơi Manuel Neuer chơi rất hay. Giorgi hôm nay cũng làm điều tương tự cho chúng tôi. Trước một đội như PSG, bạn cần những màn trình diễn như vậy. Khi chúng tôi cần, cậu ấy luôn có mặt. Đáng tiếc bàn thua đầu tiên là cú sút đổi hướng, nhưng nhìn chung cậu ấy đã có một trận đấu rất tốt”.

Thủ thành Mamardashvili chơi tốt dù để lọt lưới hai bàn (Ảnh: Getty).

Một điểm tích cực khác với Liverpool là sự trở lại của Alexander Isak. Tiền đạo này đã vắng mặt từ trước Giáng sinh vì chấn thương gãy chân, nhưng đã vào sân từ ghế dự bị trong hiệp hai. Anh có thể đóng vai trò quan trọng khi Liverpool tìm cách lội ngược dòng ở trận lượt về vào tuần tới.

Trước đó, Liverpool sẽ chạm trán Fulham tại Premier League. Trong khi đó, trận đấu cuối tuần của PSG với Lens đã được Ligue 1 hoãn, nhằm giúp đội bóng Pháp có thêm thời gian nghỉ ngơi cho đấu trường châu Âu, một yếu tố có thể mang tính quyết định tại Anfield.

Đánh giá về khả năng tấn công của đội nhà, HLV Slot nói thêm: “Có chút thất vọng, vì chúng tôi muốn tạo ra nhiều cơ hội hơn. Nhưng cũng không hẳn, vì thực sự không có nhiều cơ hội cho chúng tôi. Họ kiểm soát bóng quá nhiều, với tốc độ và cường độ rất cao. Chúng tôi đã cố gắng pressing tầm cao nhiều lần, đôi lúc hiệu quả, nhưng cũng nhiều lần họ vượt qua được.

Khi kèm người toàn sân, họ vẫn có thể đưa bóng ra sau lưng hàng thủ. Khi chơi thấp, chúng tôi gần như không để thủng lưới, dù bàn thua đầu tiên cũng đến từ tình huống đó. Họ có chất lượng rất cao, liên tục gây áp lực. Các tiền đạo của chúng tôi có thể đã mệt ở những thời điểm quyết định, nhưng đó cũng là một phần sức mạnh của họ”.

HLV Slot kết luận: “Tôi từng đứng ở đây mùa trước trong hoàn cảnh tương tự. Dù khi đó chúng tôi thắng 1-0, thế trận cũng giống như vậy, nhưng trận đấu tại Anfield lại hoàn toàn khác. Chúng tôi hài lòng vì vẫn còn cơ hội”.

Liverpool vẫn còn cơ hội lội ngược dòng khi lượt về thi đấu trên sân nhà (Ảnh: Getty).

Cựu cầu thủ Steven Gerrard, người tham gia bình luận trên TNT Sports, cũng đồng tình rằng tỷ số 0-2 là còn nhẹ: “Họ vẫn còn cơ hội, dù là rất nhỏ. Đó là điểm tích cực duy nhất. Nếu nhìn vào thống kê, đây là sự áp đảo hoàn toàn. PSG kiểm soát phần lớn trận đấu. Liverpool không có cú sút trúng đích nào, đó không phải hình ảnh quen thuộc của họ. Nhưng nếu ghi bàn trước ở trận lượt về, bầu không khí sẽ khác. Liverpool sẽ chơi táo bạo hơn, quyết liệt hơn và có thể tung thêm nhiều cầu thủ tấn công. Đó là hy vọng cho người hâm mộ và đội bóng”.