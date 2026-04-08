Sai sót khó tin khiến nhiều người bất ngờ ở trận đấu của Arsenal

Ở phút thứ 37 trong trận đấu giữa Arsenal và Sporting Lisbon trên sân Jose Alvalade, kênh truyền hình của UEFA đã phát một đồ họa thông báo rằng tiền đạo Luis Suarez của Sporting Lisbon đã nhận thẻ vàng.

Nhiều khán giả, bao gồm cả các bình luận viên Jon Champion và Alan Shearer, đều vô cùng ngạc nhiên trước án phạt này vì cầu thủ người Colombia không hề tham gia vào bất kỳ tình huống nào đáng nhận thẻ vàng.

Thậm chí, nhiều cổ động viên của Arsenal đều ăn mừng vì với tấm thẻ vàng này, ngôi sao số 1 của Sporting Lisbon sẽ vắng mặt trong trận lượt về vì án treo giò. Trong các trận đấu trước đó, Luis Suarez đã nhận hai thẻ vàng. Theo quy định, anh phải nghỉ trận tiếp theo khi nhận đủ ba thẻ.

Tuy nhiên, niềm vui của người hâm mộ “Pháo thủ” không kéo dài lâu. Vài phút sau, UEFA thông báo chiếc thẻ vàng của Luis Suarez chỉ là do… nhầm lẫn kỹ thuật.

Bình luận viên Jon Champion bình luận về sự cố này: “Cả tôi và Alan Shearer đều bất ngờ vì tấm thẻ vàng ảo này. Ngay lập tức, chúng tôi đã liên hệ với đại diện của UEFA có mặt tại sân vận động. Cuối cùng, họ xác nhận tấm thẻ vàng của Luis Suarez chỉ là lỗi hiển thị hình ảnh”.

Trên mạng xã hội, một cổ động viên Arsenal bức xúc: “UEFA đã chơi xấu chúng ta. Luis Suarez không phải nhận tấm thẻ phạt nào”.

Ở trận đấu này, Arsenal đã gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công của Sporting Lisbon. Tuy nhiên, tới phút 90+1, “Pháo thủ” đã bất ngờ có bàn thắng quý hơn vàng do công của Kai Havertz.

Với kết quả này, đội bóng thành London rộng cửa góp mặt ở vòng bán kết. Họ chỉ cần không thua Sporting Lisbon trong cuộc tái đấu với Sporting Lisbon trên sân nhà vào tuần sau là hoàn thành mục tiêu.