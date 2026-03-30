Lo đội nhà xuống hạng, Tottenham thẳng tay sa thải HLV Igor Tudor

“Chúng tôi xác nhận rằng hai bên đã nhất trí về việc HLV trưởng Igor Tudor rời câu lạc bộ ngay lập tức", Tottenham thông báo trên trang chủ về việc chia tay HLV Igor Tudor vào tối 29/3.

Trước đó, chiến lược gia người Croatia được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Spurs với hợp đồng đến hết mùa giải sau khi Thomas Frank bị sa thải. Nhưng những kết quả tồi tệ của đội bóng trong thời gian gần đây khiến nhà cầm quân 47 tuổi phải rời "ghế nóng" chỉ sau 6 tuần đảm nhiệm.

Tottenham sa thải HLV Igor Tudor sau khi chiến lược gia người Croatia chỉ giúp đội bóng kiếm được 1 điểm sau 5 trận (Ảnh: Getty).

"Tomislav Rogic và Riccardo Ragnacci cũng đã rời khỏi vị trí HLV thủ môn và HLV thể lực của đội bóng. Chúng tôi cảm ơn Igor, Tomislav và Riccardo vì những nỗ lực của họ trong 6 tuần qua, khoảng thời gian mà họ đã làm việc không mệt mỏi.

Chúng tôi cũng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước nỗi đau mất mát mà Igor vừa trải qua và xin gửi lời chia buồn đến anh ấy và gia đình trong thời điểm khó khăn này. Thông tin cập nhật về HLV trưởng mới sẽ được cung cấp trong thời gian tới", CLB Tottenham cho biết.

Thời kỳ kinh hoàng của Tudor trên cương vị HLV Tottenham bắt đầu bằng một thất bại nặng nề trước đối thủ truyền kiếp Arsenal. Tình hình không hề khả quan hơn khi phong độ của Spurs sa sút thảm hại và họ tụt dốc không phanh trên bảng xếp hạng.

Họ đã bị Atletico Madrid loại khỏi Champions League với tổng tỷ số 5-7. Mới đây nhất, đoàn quân của HLV Igor Tudor đã phải chịu thất bại thảm hại 0-3 trước Nottingham Forest và nguy cơ xuống hạng đang dần hiện rõ khi hiện chỉ hơn nhóm "cầm đèn đỏ" đúng 1 điểm.

"Chúng tôi đã đoán trước được Tudor bị sa thải", một CĐV Tottenham bày tỏ về thông báo sa thải chiến lược gia người Croatia.

"Khoảng thời gian ông ấy dẫn dắt CLB thật tồi tệ", CĐV thứ hai nói.

"Sáu tuần đảm nhiệm "ghế nóng" thật tệ hại: chỉ giành được 1 điểm và không thắng nổi trận nào ở giải đấu sau 5 trận dẫn dắt. Chúng ta hiện chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm sau khi bị Forest đánh bại thảm hại. Thật đáng thương!”, thêm một CĐV chỉ trích.