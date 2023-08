Lionel Messi nổi khùng, có hành động gây tranh cãi với đối thủ

Messi nổi khùng, đẩy đối thủ trong đường hầm

Trong trận đấu ở vòng 1/8 Leagues Cup diễn ra vào sáng 3/8, Inter Miami đã giành chiến thắng 3-1 trước Orlando City khi được thi đấu trên sân nhà DRV PNK Stadium. Trong đó, Messi vẫn là điểm sáng của Inter Miami khi lập cú đúp.

Messi có hành động đẩy Cesar Araujo trong đường hầm.

Tuy nhiên, cầu thủ người Argentina cũng là tâm điểm của những tranh cãi trên sân. Sự việc bắt đầu khi Cesar Araujo ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Orlando City ở phút thứ 17. Messi lao vào lấy bóng trong lúc cầu thủ của Orlando City còn ăn mừng.

Không phải dạng vừa, Cesar Araujo đã đuổi theo Messi để tranh cãi. Siêu sao người Argentina ngay lập tức nổi khùng. Cầu thủ này yêu cầu trọng tài rút thẻ vàng với Cesar Araujo, trước khi có hành vi vẫy tay về phía đối thủ.

Kể từ thời điểm đó, hai cầu thủ đã có một vài lần lời qua tiếng lại trên sân. Thế nhưng, vụ va chạm của hai người vẫn chưa kết thúc. Messi và Cesar Araujo tiếp tục tranh cãi trong đường hầm khi hai đội rời sân nghỉ giữa hai hiệp đấu.

Trong đoạn clip, hai người khá to tiếng với nhau. Thậm chí, Messi còn lấy tay đẩy Cesar Araujo. Rất may, sự can thiệp kịp thời của những đồng đội đã khiến cho hai cầu thủ không đi quá giới hạn.

Messi tiếp tục thi đấu tuyệt hay trong màu áo Inter Miami (Ảnh: Getty).

Ngoài vụ việc trên, Messi còn khiến người hâm mộ thích thú khi ăn mừng mô phỏng động tác của nhân vật Black Panther trong chuỗi phim của Marvel. Điều đáng nói, trước đó, trong trận đấu với Atlanta United, Messi cũng có pha ăn mừng mô phỏng nhân vật Thor, siêu anh hùng khác của Marvel.

Có thể thấy, Messi rất biết cách chiều lòng người hâm mộ Mỹ, khi đánh trúng tâm lý của họ. Chả thế mà, trước mỗi trận đấu siêu sao xứ Tango ra sân, cơn sốt vé luôn xuất hiện. Giá vé trong mỗi trận đấu được đẩy lên hàng chục lần so với trước đây.