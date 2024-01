Lionel Messi giành giải The Best 2023 đầy tranh cãi

Trong Gala trao giải FIFA The Best 2023 diễn ra vào rạng sáng nay (16/1), Lionel Messi (CLB Inter Miami và đội tuyển Argentina) và Haaland (CLB Man City và đội tuyển Na Uy) cùng giành được 48 điểm theo quy đổi.

Hai cầu thủ bằng điểm nên phải xét chỉ số phụ, Messi giành chiến thắng nhờ có được số phiếu từ các đội trưởng đội tuyển quốc gia cao hơn so với Haaland. Đứng thứ 3 trong danh sách bình chọn là Mbappe. Cả ba cầu thủ nhận được trao thưởng của FIFA đều không có mặt trong lễ trao giải.

Messi giành giải The Best 2023 (Ảnh; FIFA).

Chiến thắng của Messi gây ra nhiều tranh cãi bởi The Best 2023 xét thành tích của cầu thủ thành tích xuất sắc nhất trong khoảng thời gian từ ngày 19/12/2022 đến ngày 20/8/2023.

Thành tích ở World Cup 2022 không được xét cho năm 2023 do đã dùng để xét giải thưởng The Best 2022 và Messi đã giành được giải thưởng này sau khi cùng đội trưởng Argentina tới vinh quang ở Qatar.

Trong khoảng thời gian dùng để xét giải thưởng năm 2023, Messi giành chức vô địch Ligue 1 với PSG trước khi chuyển đến đội Inter Miami, nơi anh giành được Leagues Cup 2023, giải đấu giữa MLS và các đội Liga MX của Mexico.

Messi đánh bại Haaland để đoạt giải cho dù cầu thủ người Na Uy giành cú ăn ba vào lưới Man City và anh đã ghi 30 bàn trên mọi đấu trường trong giai đoạn sau World Cup và trước ngày 20/8/2023.

Điểm số quy đổi theo bình chọn dành cho Top 3 The Best 2023 (Ảnh: FIFA).

Guardiola nhận giải huấn luyện viên nam xuất sắc nhất năm

HLV Pep Guardiola của Manchester City được vinh danh là huấn luyện viên nam xuất sắc nhất tại The Best FIFA Awards 2023.

Guardiola đã dẫn dắt Man City giành cú ăn ba mùa trước, đội bóng của ông vô địch Champions League, Premier League và FA Cup.

Guardiola nói: "Tôi muốn chia sẻ chiếc cúp và khoảnh khắc này với những người chủ của chúng tôi tại Manchester City.

Guardiola giành giải HLV nam xuất sắc (Ảnh: FIFA).

"Thay mặt cho nhân viên hậu trường, tôi muốn nói lời cảm ơn rất nhiều đến các cầu thủ của đội bóng, vì họ đã cống hiến cho câu lạc bộ này trong 8 năm cùng nhau".

"Cảm ơn rất nhiều vì hành trình đáng kinh ngạc này vì các cầu thủ không biết việc đến đội bóng và sống cùng họ mỗi sáng có ý nghĩa như thế nào đối với tôi. Thắng thua không thành vấn đề mà sống cùng với họ thật tuyệt vời".

Có sáu cầu thủ từ Man City có tên trong đội hình xuất sắc nhất năm của FIFA gồm, hậu vệ John Stones, Kyle Walker và Ruben Dias , tiền vệ Bernardo Silva và Kevin De Bruyne và tiền đạo Erling Haaland .