Linh Giang - Hoàng Nam: Từ đồng đội thân thiết đến màn khẩu chiến trên mạng

Hoàng Nam và Linh Giang được xem là biểu tượng của tình bạn trong giới thể thao Việt Nam. Bắt đầu từ sân quần vợt quốc gia khi mới 11 tuổi, họ đã có hơn 10 năm ăn tập và thi đấu cùng nhau.

Linh Giang và Hoàng Nam ăn mừng chiến thắng tại giải Pickleball quốc gia năm 2025 (Ảnh: AA).

Mối quan hệ này tiếp tục được nối dài khi cả hai chuyển sang môn pickleball và cùng nhau luyện tập từ những ngày đầu tiên. Tình bạn đáng ngưỡng mộ và tài năng vượt trội khiến cặp đôi này luôn nhận được sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ.

Sự xuất hiện của Hoàng Nam và Linh Giang không chỉ nâng tầm chất lượng chuyên môn mà còn thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ pickleball nước nhà. Trong những tháng ngày đồng hành cùng nhau, cặp đôi này đã giành 7 chức vô địch ở các giải đấu lớn nhỏ.

Đặc biệt, cặp "song sát" đã cùng nhau đăng quang tại giải vô địch pickleball quốc gia 2025, vượt qua cặp đối thủ mạnh Phúc Huỳnh và Trương Vinh Hiển với tỷ số 2-1 trong trận chung kết đôi nam dưới 35 tuổi đầy kịch tính để khẳng định vị thế số 1 Việt Nam.

Tuy nhiên, từ sự cố tại trận chung kết nội dung đôi nam giải D-Joy Tour 2025 Leg 3, người hâm mộ đã chứng kiến một diễn biến bất ngờ và đáng tiếc giữa hai người bạn, đồng thời là đối thủ đầy duyên nợ.

Linh Giang (bên trái) cùng Hoàng Nam (bên phải) lên ngôi vô địch ở nội dung đôi nam dưới 35 tuổi ở giải pickleball quốc gia năm 2025 (Ảnh: AA).

Tối 26/10, Ban tổ chức D-Joy Tour 2025 bất ngờ xử thua Trịnh Linh Giang và đồng đội Triệu "cầu lông" ở nội dung đôi nam vì Triệu đã vắng mặt quá thời gian quy định.

Theo Ban tổ chức, vì chuyến bay từ Hà Nội vào TPHCM của Triệu "cầu lông" bị hoãn do thời tiết xấu, nên tay vợt này đã đến sân muộn hơn 3 tiếng so với quy định.

Dựa theo điều lệ, Ban tổ chức đã quyết định xử thua Triệu "cầu lông" và Trịnh Linh Giang, chức vô địch đôi nam thuộc về cặp Lý Hoàng Nam - Lê Xuân Đức. Vụ việc nhanh chóng gây ra cuộc tranh cãi lớn về tính chuyên nghiệp của VĐV.

Mạng xã hội lập tức "dậy sóng" với hai luồng ý kiến trái chiều: một bên chỉ trích Triệu "cầu lông" thiếu chuyên nghiệp, bên còn lại bênh vực vì cho rằng anh chỉ vì đam mê cọ xát.

Đúng lúc tâm bão, Lý Hoàng Nam (người được xử thắng) bất ngờ đăng tải bài viết giải thích chi tiết sự việc từ góc độ người trong cuộc. Bài đăng này không chỉ thu hút sự quan tâm khổng lồ mà còn gây ra phản ứng dữ dội, đỉnh điểm là màn "đấu khẩu" công khai với chính người bạn thân Trịnh Linh Giang, đẩy mâu thuẫn lên cao trào.

Trong bài viết của mình, Hoàng Nam khẳng định anh và Lê Xuân Đức đã kiên nhẫn đợi Triệu "cầu lông" đến 21h30 ngày 26/10 theo thông báo của Ban tổ chức. "Vì Triệu vẫn vắng mặt và đồng đội Xuân Đức đã mệt mỏi nên cả hai đã đồng thuận rút lui".

Hoàng Nam gửi lời xin lỗi khán giả, nhấn mạnh quyết định này là "vì sức khỏe và tinh thần đồng đội". Anh cũng khẳng định Trịnh Linh Giang đã có mặt và đồng ý với quyết định dừng trận đấu, bác bỏ thông tin cho rằng mình "né tránh".

Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau, Trịnh Linh Giang bất ngờ đăng dòng trạng thái ẩn ý: “TLG - Triệu. Tập 1: Chưa gì đã sợ rồi”. Bài viết này nhanh chóng được cộng đồng mạng chú ý. Một số khán giả cho rằng Linh Giang đang ám chỉ Hoàng Nam “né tránh” trận đấu, không muốn đối đầu trực tiếp khi Triệu "cầu lông" vừa tới sân.

Hai bên lúc này đã dùng những lời lẽ căng thẳng, công khai chỉ trích đối thủ. Màn đối đáp công khai giữa Hoàng Nam và Linh Giang đã tạo cú sốc lớn trong cộng đồng pickleball Việt Nam.

Đến chiều ngày 27/10, các bài đăng của Hoàng Nam và Linh Giang đã được xóa bỏ nhưng dư âm cuộc tranh cãi vẫn lan rộng trên các diễn đàn pickleball.

Triệu "cầu lông" - Trịnh Linh Giang bị xử thua, chức vô địch đôi nam giải D-Joy Tour 2025 Leg 3 thuộc về cặp Lý Hoàng Nam - Lê Xuân Đức (Ảnh: BTC).

Từng là đôi bạn thân thiết và đồng đội lâu năm, việc hai tay vợt hàng đầu "đấu khẩu" nảy lửa ngay trên mạng xã hội đã khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ và choáng váng.

Đây là lời cảnh tỉnh đến các VĐV, dù chỉ một khoảnh khắc nóng vội cũng đủ gây tổn thương nghiêm trọng đến tình bạn, hình ảnh và uy tín mà mình đã dày công gây dựng.