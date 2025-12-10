Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 10/12: Chờ cơn mưa HCV từ đoàn Việt Nam

Ngày 10/12, 32 bộ huy chương được trao và thể thao Việt Nam có quyền hy vọng vào nhiều môn quan trọng.

Canoeing hứa hẹn màn tỏa sáng của Nguyễn Thị Hương, người sẽ thi hai nội dung 500m nữ từng thống trị Đông Nam Á. Nguyễn Thị Hương cũng từng xuất hiện và để lại dấu ấn ở Olympic Paris 2024.

Thể thao Việt Nam kỳ vọng nhiều huy chương vàng ở môn bơi lội (Ảnh: Tuấn Bảo).

Taekwondo bước vào 6 trận chung kết từ 14h, nơi thể thao Việt Nam vẫn là ứng viên hàng đầu dù gặp sự cạnh tranh mạnh từ chủ nhà Thái Lan.

Bơi lội diễn ra vòng loại vào buổi sáng và các trận chung kết lúc 18h, nổi bật là Trần Hưng Nguyên ở 200m hỗn hợp nam và các niềm hy vọng khác như Jeremie Lương, Nguyễn Quang Thuấn.

Jujitsu đặt nhiều kỳ vọng vào Đào Hồng Sơn tạo dấu ấn ở hạng 62kg nam. Bên cạnh đó, Thể thao Việt Nam có thêm huy chương ở môn bi sắt, xe đạp địa hình và các nội dung phân hạng của cầu lông, cờ, esports.