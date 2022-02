Lịch thi đấu bóng đá châu Âu cuối tuần: Man Utd thoát khỏi khủng hoảng?

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ CHÂU ÂU CUỐI TUẦN Vòng 25 Premier League 19h30 ngày 12/2: Man Utd - Southampton 00h30 ngày 13/2: Norwich City - Man City 21h00 ngày 13/2: Burnley - Liverpool 21h00 ngày 13/2: Tottenham - Wolves Vòng 24 La Liga 22h15 ngày 12/2: Villarreal - Real Madrid 03h00 ngày 13/2: Atletico Madrid - Getafe 03h00 ngày 14/2: Espanyol - Barcelona Vòng 25 Serie A 00h00 ngày 13/2: Napoli - Inter Milan 18h30 ngày 13/2: AC Milan - Sampdoria 00h00 ngày 14/2: Sassuolo - AS Roma 02h45 ngày 14/2: Atalanta - Juventus Vòng 22 Bundesliga 21h30 ngày 12/2: Bochum - Bayern Munich 21h30 ngày 13/2: Union Berlin - Dortmund Vòng 24 Ligue 1 23h00 ngày 12/2: Montpellier - Lille 03h00 ngày 13/2: Lyon - Nice 02h45 ngày 14/2: Metz - Marseille

Ở Premier League, Man City đang độc tôn ở ngôi đầu bảng với 60 điểm, hơn Chelsea 9 điểm và Liverpool 13 điểm. West Ham dù phong độ không quá ổn định, nhưng vẫn xếp thứ 4.

Cuộc đua vào top 4 kèm suất dự Champions League vẫn khá hấp dẫn, khi khoảng cách giữa các đội Arsenal, Man Utd (cùng 39 điểm) và Tottenham (36 điểm) vẫn đầy căng thẳng).

Man Utd hòa thất vọng 1-1 trước Southampton ở trận lượt đi Premier League năm nay.

Ở vòng 25 Premier League, Man City có cơ hội tăng tốc khi gặp đối thủ yếu Norwich trên sân khách. Liverpool không còn con đường nào khác là buộc phải đánh bại Burnley nếu không muốn bị đối thủ bỏ lại quá xa.

Sau chuỗi trận thất vọng (hòa Burnley, bị Middlesbrough loại khỏi FA Cup), Man Utd rất cần 3 điểm khi tiếp đón Southampton tại Old Trafford nếu không muốn rơi vào khủng hoảng. Tottenham sẽ có trận đấu khó khăn trước Wolves. Trận đấu Arsenal - Chelsea cuối tuần này không diễn ra, do The Blues thi đấu ở FIFA Club World Cup.

Bảng xếp hạng Premier League 2021-22.

Tại vòng 24 La Liga, Real Madrid có chuyến làm khách trên sân của Villarreal và đoàn quân HLV Ancelotti cần 3 điểm trong bối cảnh bị Sevilla đuổi sát. Atletico đang khủng hoảng và cần chiến thắng trước Getafe để lấy lại niềm tin.

Barcelona đang hồi sinh với những trận đấu ấn tượng nhưng cuối tuần này, đoàn quân HLV Xavi Hernandez không dễ giành trọn 3 điểm trên sân Espanyol trong trận derby Catalonia nóng bỏng.

Bảng xếp hạng La Liga 2021-22.

Điểm nóng ở vòng 25 Serie A cuối tuần này là đội đầu bảng Inter Milan làm khách trên sân của Napoli. Juventus có trận đấu khó khăn trước Atalanta, trong khi AC Milan, AS Roma có cơ hội giành 3 điểm trước Sampdoria, Sassuolo.

Bảng xếp hạng Serie A 2021-22.

Ở vòng 22 Bundesliga, Bayern Munich có cơ hội củng cố ngôi đầu bảng khi đối đầu Bochum khá yếu. Đội nhì bảng Dortmund có trận đấu không dễ dàng khi làm khách của Union Berlin.

Bảng xếp hạng Bundesliga 2021-22.

Paris Saint Germain độc chiếm ngôi đầu bảng và các đội còn lại cạnh tranh vị trí thứ hai. Đương kim vô địch Lille làm khách của Montpellier, còn Lyon, Marseille có cơ hội chiến thắng khi gặp các đối thủ yếu Nice, Metz.