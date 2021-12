Lịch thi đấu bóng đá châu Âu cuối tuần: Liverpool và Man City đua ngôi đầu

Dân trí Premier League cuối tuần này có 5 trận đấu bị hoãn do dịch Covid-19, nhưng ba đội bóng đầu bảng gồm Man City, Liverpool và Chelsea đều ra sân với mục tiêu giành trọn 3 điểm để đua đầu bảng.

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ CHÂU ÂU CUỐI TUẦN Vòng 18 Premier League 00h30 ngày 19/12: Leeds United - Arsenal 21h00 ngày 19/12: Wolves - Chelsea 21h15 ngày 19/12: Newcastle - Chelsea 23h30 ngày 19/12: Tottenham - Liverpool Vòng 18 La Liga 00h30 ngày 18/12: Barcelona - Elche 03h00 ngày 19/12: Sevilla - Atletico Madrid 03h00 ngày 20/12: Real Madrid - Cadiz Vòng 18 Serie A 21h00 ngày 18/12: Atalanta - AS Roma 00h00 ngày 19/12: Bologna - Juventus 02h45 ngày 20/12: AC Milan - Napoli Vòng 17 Bundesliga 00h30 ngày 19/12: Hertha Berlin - Dortmund

Dịch Covid-19 khiến nhiều đội bóng rơi vào thế khủng hoảng nhân sự nên không thể ra sân ở vòng 18 Premier League cuối tuần này. Sau trận giữa Man Utd và Brighton, đã có thêm 4 trận đấu phải tạm hoãn là Southampton - Brentford, Watford - Crystal Palace, West Ham - Norwich và Everton - Leicester City.

Vòng 18 Premier League cuối tuần này chỉ còn 5 cặp đấu diễn ra. Tuy vậy, người hâm mộ vẫn chờ đợi chứng kiến cuộc đua ngôi đầu rất nóng do cả Man City, Liverpool và Chelsea đều ra sân.

Cuộc so tài giữa FC Liverpool và Tottenham là tâm điểm ở vòng 18 Premier League.

Tâm điểm đáng chú ý nhất chính là màn so tài giữa Tottenham và Liverpool. Do có nhiều ca mắc Covid-19, Tottenham Spurs đã phải hoãn cả 2 trận đấu gần nhất thuộc Premier League (gặp Brighton và Leicester). Vì vậy, thầy trò Conte đã rơi xuống vị trí thứ 7 với 25 điểm, kém 4 điểm so với top 4 nhưng thi đấu ít hơn 3 trận.

Trở lại thi đấu nhưng Tottenham vẫn thiếu vắng nhiều cầu thủ, trong đó có tiền đạo Son Heung Min và tiền vệ Oliver Skipp (Covid-19) và trung vệ Cristian Romero. Chưa kể, khả năng ra sân của Emerson, Moura, Reguilon và Bryan Gil vẫn còn bỏ ngỏ.

Tính cả trận thắng Newcastle giữa tuần qua, Liverpool đã nối dài mạch thắng ở Premier League lên con số 6. Tuy vậy, do Man City đang thể hiện phong độ cao, thầy trò Klopp vẫn chỉ đứng thứ 2 với 40 điểm, kém 1 điểm so với đội bóng áo xanh thành Manchester.

Man City có cơ hội nới rộng khoảng cách ở ngôi đầu bảng khi chỉ phải gặp Newcastle.

Man City chỉ phải gặp Newcastle ở vòng đấu này khi với vỏn vẹn 10 điểm, "Chích chòe" đang đứng áp chót bảng xếp hạng , chỉ hơn đội bét bảng Norwich về hiệu số bàn thắng/bại. Newcastle khó tạo nên bất ngờ trước Man City, đội bóng đang thăng hoa với mạch 7 trận thắng liên tiếp, trong đó có màn hủy diệt Leeds Utd 7-0 cách đây ít ngày.

FC Chelsea lại tỏ rõ sự hụt hơi trong cuộc đua vô địch. Giữa tuần qua, thầy trò Tuchel tiếp tục gây thất vọng khi bị Everton cầm hòa 1-1 tại sân nhà. Đây đã là trận mất điểm thứ 4 của đội bóng Tây London ở 7 vòng đấu gần nhất.

Với những thiếu hụt về nhân sự, không loại trừ khả năng Chelsea sẽ lại gây thất vọng trong chuyến làm khách ở Molineux. Cơ hội giành điểm của Wolves là không nhỏ bởi ngoài ưu thế sân nhà, "bầy sói" còn đang thể hiện lối chơi phòng ngự rất khó chịu dưới thời HLV Bruno Lage.

Arsenal sẽ làm khách trên sân của Leeds Utd, đội bóng đã bị đẩy xuống vị trí thứ 16 trên sau trận thua Man City 0-7. Đây là cơ hội tốt để thầy trò Arteta tiếp tục bứt phá trong cuộc đua top 4 cùng tấm vé dự Champions League sang năm.

Bảng xếp hạng Premier League 2021-22.

Ở vòng 18 La Liga, Barcelona có khả năng sẽ tạm thời vượt qua khủng hoảng khi được tiếp đón Elche trên sân nhà. Đây là đối thủ đang đứng thứ 16 tại La Liga và trận đấu này là cơ hội để đoàn quân HLV Xavi Hernandez gỡ lại danh dự.

Real Madrid gặp đối thủ yếu Cadiz và đoàn quân HLV Ancelotti tiếp tục nới rộng khoảng cách ở ngôi đầu bảng. Trận cầu đinh ở vòng đấu này là chuyến làm khách đầy khó khăn với Atletico trên sân Sanchez Pizjuan của Sevilla.

Bảng xếp hạng La Liga 2021-22.

Ở vòng 18 Serie A, AS Roma của HLV Jose Mourinho sẽ có cuộc đối đầu đỉnh cao với Atalanta. Juventus có trận đấu hứa hẹn không dễ dàng khi làm khách của Bologna. Trận cầu tâm điểm là màn so tài giữa đội nhì bảng AC Milan với đội đang xếp thứ 4 là Napoli.

Bảng xếp hạng Serie A 2021-22.

Ở vòng 17 Bundesliga, Bayern Munich đã cho thấy sức mạnh khi thắng Wolfsburg 4-0 để độc tôn ở ngôi đầu bảng. Thách thức cho đội nhì bảng Dortmund là rất lớn, khi họ phải làm khách trên sân của Hertha Berlin.

Bảng xếp hạng Ligue 1 2021-22.

