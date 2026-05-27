Lịch sử World Cup 1938: Ngôi sao đen Leonidas và Italy bảo vệ ngôi vô địch

Đội tuyển Italy bảo vệ thành công chức vô địch thế giới

Vòng chung kết World Cup 1938 là sự kiện thể thao lớn cuối cùng trước khi thế chiến thứ hai nổ ra. Vì vậy, Giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 3 chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi chiến tranh. Điển hình như Tây Ban Nha và Áo quyết định không tham dự.

Ngoài ra, Argentina và Uruguay, hai cường quốc bóng đá thời bấy giờ, cũng từ chối tham dự vòng loại World Cup 1938 để phản đối quyết định chọn Pháp làm nước đăng cai của FIFA.

Đội tuyển Italy lần thứ hai vô địch World Cup (Ảnh: FIFA).

Các nước này đưa ra lập luận rằng Giải vô địch bóng đá thế giới phải được tổ chức luân phiên, vì vậy giải đấu lần thứ ba này phải được tổ chức tại Nam Mỹ (World Cup 1930 được tổ chức tại Uruguay, World Cup 1934 được tổ chức tại Italy).

Trái ngược với hai nước láng giềng, Brazil vẫn quyết định tham dự World Cup 1938 và cùng với Ba Lan tạo nên một trong những trận cầu hay nhất trong lịch sử bóng đá thế giới (Brazil giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 6-5 sau màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở trong 120 phút).

Tuy nhiên ở vòng bán kết, Brazil đã không thể vượt qua Italy. Đánh bại đối thủ đáng gờm nhất là Brazil, Azzurri không mấy khó khăn hạ gục Hungary trong trận chung kết với tỷ số 4-2, qua đó trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới.

Cho đến nay, kỳ tích của thầy trò HLV Vittorio Pozzo chỉ có duy nhất Brazil tái hiện được với hai chức vô địch liên tiếp vào các năm 1958 và 1962.

"Viên kim cương đen" Leonidas

Leonidas được nhắc đến trong lịch sử bóng đá như cầu thủ phát minh ra kiểu dứt điểm "xe đạp chổng ngược" trứ danh. Không những vậy, với kỹ năng xử lý bóng điêu luyện, ông chính là "vũ công samba sân cỏ" đầu tiên phổ biến tinh hoa và nét đặc sắc của bóng đá Brazil trên toàn cầu.

Leonidas chinh phục người hâm mộ với lối chơi kỹ thuật và đầy quyến rũ (Ảnh: Guardian).

Leonidas trải qua giải đấu cực kỳ ấn tượng trên đất Pháp khi dẫn dắt Brazil giành chiến thắng trong tất cả những trận đấu ông góp mặt và giành ngôi vua phá lưới với 7 pha lập công.

Trận đấu duy nhất mà Leonidas vắng mặt chính là trận bán kết giữa "hiện tượng" Brazil và các nhà đương kim vô địch Italy. HLV Ademar Pimenta tự tin chiến thắng đến nỗi quyết định "để dành" Leonidas cho trận chung kết. Lẽ dĩ nhiên, sự chủ quan của vị chiến lược gia này đã khiến Brazil trả cái giá quá đắt với thất bại 1-2 trước Azzurri.