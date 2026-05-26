Lịch sử World Cup 1930: Nhà vô địch đầu tiên Uruguay

Khi bóng đá ngày càng phát triển và đạt tới tầm của… "ông vua" trong làng thể thao, người ta tất yếu nảy sinh nhu cầu tổ chức giải bóng đá có quy mô toàn thế giới. Trước đó, Thế vận hội được xem là nơi so tài của những đội bóng trên thế giới nhưng dù sao, nó cũng chỉ là một môn thể thao trong cả kỳ đại hội lớn.

Vì vậy, nó chưa thể tương xứng với tầm vóc, sự phát triển của bóng đá thế giới. Trong bối cảnh ấy, một nhóm quản lý bóng đá người Pháp, đứng đầu là Jules Rimet, đã khởi xướng ý tưởng về giải đấu quy tụ những đội tuyển mạnh trên thế giới.

Uruguay vô địch World Cup 1930 (Ảnh: FIFA).

Ý tưởng này bắt đầu hình thành từ những năm 20 thế kỷ trước. Tới năm 1928, Đại hội FIFA tại Amsterdam đã đưa ra quyết định lịch sử với việc tiến hành Giải vô địch bóng đá thế giới đều đặn 4 năm một lần.

Kỳ World Cup đầu tiên diễn ra vào năm 1930 ở Uruguay. Tới nay, giải đấu này vẫn được tổ chức đều đặn 4 năm/lần. Trong lịch sử, nó chỉ tạm hoãn ở các năm 1942 và 1946 do ảnh hưởng của Thế chiến thứ 2.

Giải đấu năm 1930 tại Uruguay diễn ra từ ngày 13/7 đến ngày 30/7. Các đội bóng được chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt chọn đội nhất bảng tham dự bán kết. Kết quả vòng bảng, Argentina, Uruguay, Mỹ và Nam Tư (cũ) giành vé tham dự vòng bán kết.

Chức vô địch cuối cùng đã lọt vào tay đội bóng chủ nhà sau khi đánh bại đội bóng láng giềng Argentina với tỉ số 4-2 trên sân Centenario trong trận chung kết. Uruguay trở thành đội bóng đầu tiên vô địch World Cup.

Tuyển thủ Pháp Lucient Laurent đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại World Cup với bàn mở tỉ số ở phút 19 trong chiến thắng 4-1 trước Mexico. Trong khi đó, chân sút Guillermo Stabile trở thành Vua phá lưới đầu tiên ở World Cup với 8 lần lập công.