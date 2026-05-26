Siêu máy tính dự đoán đội tuyển vô địch World Cup 2026

Theo đánh giá của siêu máy tính Opta dựa trên 10.000 lần mô phỏng, đội tuyển Tây Ban Nha là ứng cử viên số một cho chức vô địch World Cup 2026. Theo đó, cơ hội lên ngôi cao nhất giải đấu của La Roja vào khoảng 15,43%.

Khả năng vượt qua vòng bảng (75,01%) và vòng 1/16 (72,40%) của đội bóng xứ sở bò tót đều ở mức rất cao. Tây Ban Nha bước vào World Cup 2026 với tư cách đội vô địch Euro 2024. Họ đang sở hữu đội hình khá đồng đều và chất lượng ở các tuyến với nhiều cầu thủ tài năng như Rodri, Pedri, Gavi, Fabian Ruiz, Dani Olmo, Lamine Yamal.

Hầu hết các cầu thủ Tây Ban Nha trong đội hình hiện tại đều ở độ chín trong sự nghiệp. Điều đó giúp cho La Roja tự tin chinh phục danh hiệu tiếp theo. Không quá khi nói rằng họ đang sở hữu thế hệ vàng giống như giai đoạn từ năm 2008-2012 (giành 2 chức vô địch Euro, 1 World Cup).

Xếp thứ hai trong danh sách ứng cử viên là đội tuyển Pháp với 12,54% khả năng giành chức vô địch. Cũng như Tây Ban Nha, Pháp sở hữu đội hình đồng đều và có tính chất cạnh tranh không kém.

Trong hai kỳ World Cup gần nhất, đội tuyển Pháp đều giành quyền lọt vào chung kết. Trong khi đó, ở Euro 2024, Pháp cũng chỉ thất bại trước Tây Ban Nha với tỷ số 1-2 ở vòng bán kết trong khoảnh khắc.

Đội tuyển Anh xếp thứ ba trong danh sách ứng cử viên với 10,88% cơ hội vô địch. Trước mỗi giải đấu, “Tam Sư” đều được đánh giá rất cao. Trong những giải đấu lớn gần đây, đội bóng xứ sương mù thường tiến rất sâu. Họ giành ngôi á quân hai kỳ Euro 2020 và 2024, lọt vào bán kết World Cup 2018 và tứ kết World Cup 2022.

Đương kim vô địch Argentina chỉ xếp thứ 4 trong danh sách này với 10,28%. Việc Messi sắp bước sang tuổi 40 phần nào ảnh hưởng tới khả năng bảo vệ chức vô địch của La Albiceleste. Bồ Đào Nha của C.Ronaldo cũng chỉ xếp thứ 5 với 6,73%, còn Brazil đứng thứ 6 với 6,62%.

Các đội bóng khác trong top 10 lần lượt là Đức (thứ 7, 5,62%), Hà Lan (thứ 8, 3,88%), Na Uy (thứ 9, 3,59%), Bỉ (thứ 10, 2,26%).

World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến ngày 19/7 tại ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, giải đấu này tăng quy mô lên 48 đội.