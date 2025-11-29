LĐBĐ Argentina treo giò cả đội bóng sau sự cố chưa từng có

Cựu ngôi sao Man Utd và Chelsea, Juan Sebastian Veron, đã bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 6 tháng sau vụ việc các cầu thủ Estudiantes từ chối thực hiện nghi thức xếp hàng chào đón Rosario Central ở vòng 1/8 Clausura.

Juan Sebastian Veron giữ chức Chủ tịch CLB Estudiantes trong 9 năm (Ảnh: Getty).

Sự cố nổ ra giữa lúc Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) bị chỉ trích dữ dội vì điều chỉnh luật ngay giữa mùa giải, qua đó giúp Rosario giành chức vô địch quốc gia lần đầu tiên kể từ năm 1987. Theo quy định mới, đội bóng có tổng điểm cao nhất sau hai giai đoạn Apertura và Clausura sẽ được công nhận là nhà vô địch, thay vì dựa vào điểm số cuối mùa để xác định suất dự Copa Libertadores như trước.

Giải vô địch Argentina 2025 bao gồm hai giải (Apertura và Clausura), mỗi giải có năm giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, 30 đội được chia đôi làm hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Mỗi đội còn chơi hai trận liên khu vực: một trận với đối thủ cùng khu vực và một trận bốc thăm. 8 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào vòng play-off, tiếp tục thi đấu loại trực tiếp theo thể thức một lượt ở các vòng tiếp theo (tứ kết, bán kết và chung kết).

Sự cố giữa Estudiantes và Rosario diễn ra ngày 24/11, khi hai đội gặp nhau ở vòng 1/8 Clausura. Trước đó, Rosario đạt 66 điểm sau 32 trận của hai giai đoạn, hơn Boca Juniors bốn điểm và được trao cúp dù vòng play-off Clausura vẫn chưa khép lại. Điều này khiến trận đấu trở nên căng thẳng khi các cầu thủ Estudiantes quay lưng lại trong nghi thức chào đón tân vương, hành động được xem là lời phản đối trực diện với thay đổi gây tranh cãi của AFA.

Cầu thủ Estudiantes quay lưng khi đội hình Rosario bước ra sân (Ảnh: The Sun).

Ngay sau trận đấu, AFA đưa ra án kỷ luật mạnh tay. Veron, người đã giữ chức chủ tịch Estudiantes suốt 9 năm, bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 6 tháng. 11 cầu thủ đá chính trận gặp Rosario bị treo giò hai trận (áp dụng ở giải tiếp theo) và đội trưởng Santiago Nunez bị cấm đeo băng đội trưởng trong ba tháng.

Vụ việc còn lan rộng ngoài sân cỏ khi vợ Veron, Valentina Martin, đăng tải bình luận gay gắt, gọi AFA là “bọn mafia của bóng đá Argentina” và kêu gọi “đình công” để chấm dứt sự lạm quyền. CLB Estudiantes ra thông báo ủng hộ hoàn toàn Veron cùng các cầu thủ, đồng thời khẳng định sẽ xem xét kỹ lưỡng án phạt để lựa chọn hướng xử lý phù hợp nhằm bảo vệ quyền lợi của đội bóng.

Ở phía bên kia, Angel Di Maria tỏ ra thận trọng khi trả lời báo chí về hành động của Estudiantes: “Đó là việc của họ. Dù sao họ cũng đã thực hiện xếp hàng danh dự. Chúng tôi làm đúng những gì được giao, và thế là xong”, anh nói.