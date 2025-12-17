Đánh bại Yamal, Dembele giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA

Tiền đạo Ousmane Dembele của PSG đã được vinh danh ở giải thưởng The Best trong lễ trao giải ở Doha (Qatar) vào đêm qua. Đây là phần thưởng xứng đáng khi cầu thủ người Pháp đã góp công lớn giúp đội bóng thủ đô nước Pháp lần đầu đăng quang Champions League trong lịch sử.

Dembele được vinh danh ở giải The Best của FIFA (Ảnh: Getty).

Tương tự cuộc đua giành Quả bóng Vàng hồi tháng 9, Dembele đã vượt qua tài năng trẻ của Barcelona, Lamine Yamal, để giành giải thưởng cao quý của FIFA. Người còn lại góp mặt trong danh sách top 3 ở giải The Best là Kylian Mbappe, đồng đội của Dembele ở tuyển Pháp.

Không chỉ tỏa sáng ở đấu trường châu Âu, Dembele còn ghi hai bàn thắng quan trọng, góp phần giúp PSG lọt vào trận chung kết FIFA Club World Cup phiên bản mới với 32 đội tham dự vào mùa hè vừa qua.

Ở tuổi 28, Dembele đã trải qua mùa giải 2024/25 thăng hoa nhất trong sự nghiệp khi ghi 35 bàn thắng sau 53 lần ra sân trên mọi đấu trường. Anh cùng PSG giành cú ăn ba danh hiệu lớn, bao gồm Champions League, Ligue 1 và Cúp Quốc gia Pháp.

Lễ trao giải tại Doha (Qatar) cũng chứng kiến niềm vui nhân đôi dành cho PSG, khi HLV trưởng Luis Enrique được vinh danh là HLV nam xuất sắc nhất năm.

Ở hạng mục nữ, ngôi sao của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha Aitana Bonmati tiếp tục khẳng định vị thế khi lần thứ ba liên tiếp giành giải Cầu thủ nữ xuất sắc nhất FIFA, trong khi HLV Sarina Wiegman của tuyển Anh được trao danh hiệu HLV nữ xuất sắc nhất năm.

Danh sách Đội hình tiêu biểu năm 2025 của FIFA (Ảnh: FIFA).

Đáng chú ý, trong danh sách Đội hình tiêu biểu năm 2025 của FIFA, Mbappe không góp mặt vì vị trí tiền đạo được trao cho hai người xuất sắc hơn là Yamal và Dembele.

Ở giải Puskas (Bàn thắng đẹp nhất năm), Santiago Montiel (CLB Independiente, Argentina) đã giành giải sau khi vượt qua Declan Rice (Arsenal) và Lamine Yamal (Barcelona). Montiel được vinh danh với bàn thắng xe đạp chổng ngược từ ngoài vòng cấm ở trận đấu giữa Independiente và Indpendiente Rivadavia hồi tháng 5/2025. Sau đó, bản thân cầu thủ này còn thừa nhận không hiểu nổi vì sao mình có thể thực hiện bàn thắng như vậy.