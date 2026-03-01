Lamine Yamal lập hat-trick, Barcelona hơn Real Madrid 4 điểm

Với lợi thế sân nhà, Barcelona dồn đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, Barcelona mở tỷ số vào phút 27. Villarreal mất bóng nguy hiểm ở phần sân nhà. Fermin Lopez cướp lấy bóng, sau đó chọc khe thuận lợi để Lamine Yamal ghi bàn thắng.

Lamine Yamal tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Villarreal (Ảnh: Getty).

10 phút sau, Yamal tạo nên dấu ấn đặc biệt. Ngôi sao sinh năm 2007 đột phá vượt qua 2 cầu thủ của Villarreal, sau đó tung ra cú đá đầy hiểm hóc ở góc hẹp, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Barcelona.

Sang hiệp hai, Villarreal bất ngờ có bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2 ở phút 49. Từ tình huống đá phạt góc, Mourino đã rất nỗ lực chuyền cho Gueye. Ở cự ly gần, Gueye đã không bỏ lỡ cơ hội để chọc thủng lưới Barcelona.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Villarreal làm được ở trận đấu này. Phút 69, Pedri chọc khe đẳng cấp, Lamine Yamal thoát xuống và dứt điểm chuẩn xác để hoàn tất cú hat-trick của riêng mình, đưa tỷ số lên thành 3-1 cho CLB xứ Catalonia.

Đến phút 90+1, Lewandowski ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 dành cho đội chủ nhà. Kết quả này giúp Barcelona có được 64 điểm/26 trận, hơn đội nhì bảng Real Madrid 4 điểm. Real Madrid chịu nhiều áp lực khi đối đầu Getafe vào sáng 3/3.

Lamine Yamal đi vào lịch sử khi mới 18 tuổi (Ảnh: Reuters).

Chiến thắng 4-1 trước Villarreal có ý nghĩa đặc biệt với Lamine Yamal, anh chạm mốc 101 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp (49 bàn, 52 kiến tạo cho Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha).

Riêng tại La Liga, Yamal đã cán mốc 26 bàn chỉ sau 95 trận. Kể từ năm 2000, chưa một cầu thủ nào ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu làm được điều tương tự trước khi bước sang tuổi 19.

Đội hình thi đấu

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, Olmo (Pedri 59'), Fermin Lopez, Bernal (Araujo 67'), Yamal (Bardghji 73'), Raphinha (Rashford 73'), Ferran Torres (Lewandowski 67').

Bàn thắng: Yamal (27', 37', 69'), Lewandowski (90+1').

Villarreal: Luiz Junior, Mourino, Navarro, Veiga, Cardona (Alfonso Gonzales 80'), Pepe (Oluwaseyi 84'), Comesana (Parejo 81'), Gueye, Moleiro (Pedraza 68'), Mikautadze, Perez (Buchanan 68').

Bàn thắng: Gueye (49').