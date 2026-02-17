Lamine Yamal đá hỏng phạt đền, Barcelona mất ngôi đầu bảng La Liga

Barcelona nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm ngay phút thứ 5, nhưng cú dứt điểm của Lamine Yamal lại quá hiền. Fermin Lopez là điểm sáng hiếm hoi trong những phút đầu khi liên tục khuấy đảo hàng thủ Girona.

Nỗi thất vọng của Yamal khi đá hỏng phạt đền (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, sự vô duyên đeo bám đội khách khi Lamine Yamal, Ferran Torres rồi Raphinha lần lượt bỏ lỡ, trong đó có cú sút chạm cột dọc. Hiệp một diễn ra đầy hấp dẫn, với những cơ hội mười mươi cho cả hai đội.

Cuối hiệp 1, Barcelona có cơ hội vượt lên khi Dani Olmo kiếm về quả phạt đền. Lamine Yamal thực hiện cú sút nhưng bóng lại tìm đến cột dọc, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

Sang hiệp 2, Barcelona nỗ lực tấn công và dấu ấn của cá nhân đã tạo nên sự khác biệt. Phút 59, Pau Cubarsi đánh đầu mở tỷ số từ quả tạt của Jules Kounde, giúp Barcelona có được lợi thế.

Tuy nhiên chỉ 2 phút sau, Girona vùng lên mạnh mẽ, Thomas Lemar đột phá ở trung lộ và tung cú sút chính xác, đội chủ nhà tận dụng sai lầm phòng ngự của Barcelona để gỡ hòa 1-1.

Barcelona mất ngôi đầu bảng La Liga sau trận thua Girona (Ảnh: Getty).

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, Fran Beltran tung cú sút hiểm hóc ấn định chiến thắng 2-1 cho Girona. Dù Joel Roca nhận thẻ đỏ ở cuối trận, Girona vẫn bảo toàn 3 điểm đầy quý giá.

Barcelona đã thua 2 trong số 5 vòng đấu La Liga gần đây nhất và họ mất ngôi đầu bảng sau vòng 24. Đoàn quân HLV Hansi Flick đứng thứ hai với 58 điểm, kém đội đầu bảng Real Madrid 2 điểm.

Đội hình thi đấu

Girona: Gazzaniga, Rincon, Vitor Reis, Blind, Martinez, Witsel, Ivan Martin, Lemar, Tsygankov, Bryan Gil, Vanat.

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, De Jong, Olmo, Yamal, Fermin, Raphinha, Ferran Torres.