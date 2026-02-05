Lamine Yamal lập cột mốc ghi bàn chưa từng có, sánh ngang Messi

Ở tuổi 18, Lamine Yamal đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp và vừa thiết lập cột mốc ghi bàn chưa từng có kể từ khi khoác áo đội một Barcelona.

Yamal ghi bàn trong 4 trận liên tiếp của Barcelona (Ảnh: Getty).

Kể từ đầu năm 2026, Yamal duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng ở nhiều đấu trường khác nhau. Anh lần lượt lập công trong 4 trận đấu liên tiếp trước Albacete (cúp nhà vua Tây Ban Nha), Elche, Oviedo (La Liga) và Copenhagen (Champions League).

Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Yamal ghi bàn trong 4 trận đấu liên tiếp cho Barcelona. Theo thống kê, trong lịch sử Los Blaugrana, chỉ có Lionel Messi từng xác lập cột mốc ấn tượng này.

Việc Yamal tái hiện cột mốc gắn liền với huyền thoại người Argentina càng làm nổi bật tầm vóc của cầu thủ sinh năm 2007 và khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của anh. Điều đó cho thấy khả năng dứt điểm của Yamal ngày càng hoàn thiện và bản lĩnh thi đấu của anh được nâng cao rõ rệt.

Tính đến thời điểm hiện tại, Yamal đã ghi 14 bàn thắng trên mọi đấu trường, thành tích cao nhất của anh trong một mùa giải chuyên nghiệp. Hiệu suất ấn tượng này giúp cầu thủ 18 tuổi vượt qua nhiều đàn anh trong đội hình Barcelona và hiện chỉ đứng sau Ferran Torres trong danh sách ghi bàn của CLB.

Chuỗi trận bùng nổ của Yamal góp phần quan trọng giúp Barcelona duy trì vị thế dẫn đầu La Liga, giành Siêu cúp Tây Ban Nha và tiếp tục cạnh tranh mạnh mẽ tại Champions League cũng như cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Yamal trở thành hình ảnh biểu tượng mới ở Camp Nou (Ảnh: Getty).

Điều đó có thể giúp ngôi sao 18 tuổi mở ra hy vọng giành Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Năm 2025, Yamal đã thất bại trước Ousmane Demble ở cuộc đua này.

Nội bộ Barcelona đánh giá rất cao tài năng của Yamal. Chủ tịch Joan Laporta gọi anh là một “thiên tài”, trong khi Giám đốc thể thao Deco nhấn mạnh việc cầu thủ trẻ này đang tận hưởng bóng đá một cách trọn vẹn. Đồng đội Gerard Martin cũng không ngần ngại khẳng định: “Cậu ấy là một cầu thủ đẳng cấp thế giới”.

HLV trưởng Hansi Flick cũng dành niềm tin lớn cho Yamal. Dù có những điều chỉnh nhân sự ở một số trận đấu nhưng chiến lược gia người Đức vẫn thường xuyên giữ Yamal trong đội hình xuất phát, bởi ông tin rằng Yamal luôn có thể trạng lẫn tinh thần đạt mức tốt nhất. Đáp lại sự tin tưởng đó, Yamal liên tục chơi trọn vẹn các trận đấu và mang đến những màn trình diễn mang tính quyết định.