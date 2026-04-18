Kịch bản vô cùng khó tin có khả năng xuất hiện ở Champions League

Nottingham Forest đã vượt qua Porto ở tứ kết Europa League và sẽ đối đầu với Aston Villa ở bán kết. Đây là lần đầu tiên sau 42 năm, đội bóng này góp mặt ở vòng bán kết cúp châu Âu. Nếu giành chức vô địch Europa League mùa này, Nottingham Forest sẽ trở lại Champions League, giải đấu mà họ đã đăng quang ở hai mùa giải liên tiếp là 1978-1979 và 1979-1980.

Nottingham Forest thăng hoa khi lọt vào bán kết Europa League (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với phong độ thăng hoa ở đấu trường châu Âu, Nottingham Forest lại gây thất vọng lớn ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Đoàn quân của HLV Vitor Pereira đang xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng với 33 điểm, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 3 điểm.

Tới đây, nhiều người đã nhắc tới kịch bản khó tin. Nottingham Forest sẽ giành vé tham dự Champions League mùa tới nhưng lại xuống thi đấu ở giải hạng nhất Anh.

Nếu điều này xảy ra, Nottingham Forest sẽ trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử thi đấu ở Champions League nhưng lại không chơi ở hạng cao nhất tại giải quốc nội.

Vấn đề ở chỗ, thầy trò HLV Vitor Pereira không thể bỏ Europa League (khi đã lọt vào bán kết) để tập trung vào cuộc chiến trụ hạng ở giải Ngoại hạng Anh. Trước mắt, họ phải thi đấu hai trận bán kết căng thẳng với Aston Villa ở Europa League vào các ngày 30/4 và 7/5. Còn ở giải Ngoại hạng Anh, Nottingham Forest sẽ lần lượt chạm trán với Burnley, Sunderland, Chelsea, Newcastle, Man Utd và Bournemouth ở những vòng đấu cuối cùng.

Nottingham Forest lại thi đấu tệ hại khi cận kề nhóm xuống hạng ở giải Ngoại hạng Anh (Ảnh: Getty).

Theo tính toán của tờ Telegraph, việc xuống hạng ở giải Ngoại hạng Anh khiến Nottingham Forest thiệt hại 80 triệu bảng từ bản quyền truyền hình và thương mại. Trong khi đó, việc góp mặt ở Champions League sẽ giúp CLB kiếm 16,3 triệu bảng (chưa tính tiền thưởng nếu tiến sâu). Điều đó cho thấy, ngay cả khi tham dự Champions League mùa tới, Nottingham Forest khó đền bù được thiệt hại nếu phải xuống hạng.

Đương nhiên, HLV Vitor Pereira và các học trò hiểu rằng họ sẽ phải đứng trước hàng loạt các trận “chung kết” trước mắt, để đảm bảo đồng thời hai mục tiêu vô địch Europa League và trụ hạng ở giải Ngoại hạng Anh.