Xác định hai cặp đấu bán kết Europa League 2025-2026

Kết quả loạt trận lượt về vòng tứ kết sáng 17/4, Aston Villa đã khẳng định sức mạnh hủy diệt khi đè bẹp đối thủ Bologna với tỷ số 4-0. Những pha lập công của Emiliano Buendia, Morgan Rogers, Ezri Konsa và đặc biệt là Ollie Watkins đã giúp đội chủ sân Villa Park tiến vào bán kết với tổng tỷ số áp đảo 7-1.

Ollie Watkins ăn mừng bàn thắng thứ 100 trong sự nghiệp (Ảnh: Getty).

Cá nhân Ollie Watkins đã có một đêm thi đấu không thể quên khi chính thức chạm mốc 100 bàn thắng trên mọi đấu trường kể từ khi gia nhập CLB.

Thành tích này giúp anh sánh ngang với những siêu sao như Mohamed Salah và Erling Haaland trong nhóm các cầu thủ ghi 100 bàn nhanh nhất cùng giai đoạn tại xứ sở sương mù. Không dừng lại ở đó, với 10 pha lập công tại đấu trường châu lục, Watkins đã trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Aston Villa ở các giải đấu châu Âu.

Đối thủ của thầy trò HLV Unai Emery ở bán kết là Nottingham Forest, đội bóng vừa vượt qua Porto một cách nghẹt thở nhờ bàn thắng duy nhất của Morgan Gibbs White.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau hơn 50 năm, người hâm mộ mới lại được chứng kiến một cặp bán kết toàn Anh tại Europa League, kể từ cuộc đối đầu giữa Liverpool và Tottenham vào năm 1973.

Ở nhánh đấu đối diện, CLB Freiburg của Bundesliga đã tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành vé vào bán kết một giải đấu cấp châu lục. Sau chiến thắng thuyết phục 3-1 ngay trên sân của Celta Vigo, Freiburg hiên ngang đi tiếp với tổng tỷ số 6-1.

Thử thách cuối cùng của Freiburg trên con đường đến trận chung kết là đại diện Bồ Đào Nha, Sporting Braga. Đội bóng này vừa có màn lội ngược dòng đầy cảm xúc khi đánh bại Real Betis 4-2 ở lượt về để giành vé đi tiếp với tổng tỷ số 5-3. Sự lỳ lợm của Braga hứa hẹn sẽ tạo nên một cặp bán kết cân sức và đầy toan tính.

Freiburg làm nên lịch sử khi lần đầu vào bán kết Europa League (Ảnh: Getty).

Theo lịch thi đấu, các trận bán kết lượt đi Europa League sẽ đồng loạt diễn ra vào ngày 1/5 và lượt về sau đó một tuần. Trận chung kết tìm ra nhà vua mới sẽ được tổ chức tại sân vận động Besiktas (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 21/5.

Cùng thời điểm này, vòng bán kết UEFA Conference League cũng đã xác định xong các cặp đấu giữa Rayo Vallecano chạm trán Strasbourg và Crystal Palace đối đầu với Shakhtar Donetsk. Trận đấu cuối cùng của giải đấu này dự kiến diễn ra vào ngày 28/5 tại sân Red Bull Arena, Leipzig (Đức).