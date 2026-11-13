U23 Việt Nam đã gây ấn tượng ở giải giao hữu quốc tế diễn ra ở Gia Lai. Sau hai lượt trận, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh đều giành chiến thắng trước U23 Thái Lan (3-0), U23 Singapore (1-0).

U23 Việt Nam ở rất gần chức vô địch giải giao hữu quốc tế tại Gia Lai (Ảnh: Trần Hào).

Nhờ đó, U23 Việt Nam đang đứng đầu bảng xếp hạng với 6 điểm, ghi 4 bàn và chưa để thủng lưới. U23 Qatar đứng thứ hai với 4 điểm, trong khi U23 Singapore có 1 điểm. U23 Thái Lan chưa giành được điểm nào sau hai thất bại liên tiếp.

Như vậy, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar ở lượt trận cuối cùng sẽ quyết định trực tiếp tới ngôi vô địch giải đấu.

U23 Việt Nam sẽ giành chức vô địch giải đấu này nếu không thua trước đại diện Tây Á. Nếu đánh bại U23 Qatar, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh sẽ đăng quang một cách thuyết phục với 9 điểm tuyệt đối.

Ngay cả khi hai đội hòa nhau, U23 Việt Nam vẫn đăng quang với 7 điểm, nhiều hơn U23 Qatar 2 điểm. Đội bóng trẻ của Việt Nam chỉ lỡ hẹn với chức vô địch nếu thất bại trước đội bóng Tây Á.

U23 Việt Nam chỉ cần hòa U23 Qatar ở lượt trận cuối là lên ngôi vô địch (Ảnh: Trần Hào).

Dù nắm trong tay lợi thế lớn nhưng U23 Việt Nam vẫn cần thận trọng trước U23 Qatar. Đối thủ này sở hữu thể hình tốt, khả năng tranh chấp tay đôi mạnh mẽ và không dễ bị khuất phục. Sau khi bị U23 Singapore cầm hòa ở trận ra quân, U23 Qatar đã nhanh chóng trở lại và giành chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan ở lượt trận thứ hai.

Đó là chưa kể U23 Việt Nam có thể chia tay hai cầu thủ Việt kiều là Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng để họ trở về CLB Công an TPHCM chuẩn bị cho trận đấu với Buriram United ở cúp C1 Đông Nam Á vào ngày 18/11.

HLV Firdaus Kassim của U23 Singapore đánh giá cao khả năng vô địch của U23 Việt Nam: “U23 Việt Nam hiện tại có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Điều đó sẽ giúp họ không chỉ giành được vị trí Top 4 như giải U23 châu Á vừa rồi, mà còn có thể hướng đến chức vô địch giải đấu này”.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar diễn ra vào lúc 19h ngày 14/11.