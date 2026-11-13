U23 Việt Nam thắng U23 Singapore, tiến gần ngôi vô địch

"U23 Singapore dựng xe buýt trước khung thành trong suốt 90 phút nhưng cuối cùng họ vẫn không thể tránh khỏi thất bại trước U23 Việt Nam", tài khoản Ezaad Dollah đến từ Singapore bình luận trên trang Asean Football sau khi chứng kiến đội tuyển U23 nước nhà để thua U23 Việt Nam với tỷ số 0-1 ở giải giao hữu quốc tế diễn ra trên sân Pleiku (Gia Lai) tối 12/11.

U23 Việt Nam )áo trắng) vấp phải lối chơi phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà của U23 Singapore và bế tắc trong suốt hiệp 1 (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan ở trận ra quân, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh có tâm lý tự tin khi đối đầu với U23 Singapore ở lượt trận thứ hai vòng bảng.

Nhiều cơ hội đã được U23 Việt Nam tạo ra trong suốt hai hiệp, nhưng các chân sút của đội chủ nhà tỏ ra vô duyên trước khung thành đội khách, với hai lần đưa bóng đập trúng xà ngang và cột dọc.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của U23 Việt Nam cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 70. Trong một tình huống lộn xộn trước khung thành U23 Singapore, các cầu thủ chủ nhà liên tiếp dứt điểm nhưng đều bị cản phá. Bảo Long sau đó đã xuất hiện đúng lúc, thực hiện cú đánh gót tinh tế ở cự ly gần, đưa bóng vào lưới và mang về chiến thắng sít sao cho U23 Việt Nam.

Nhiều CĐV Đông Nam Á cho rằng đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh dù chiến thắng có vẻ nhọc nhằn nhưng cho thấy họ là ứng viên sáng giá cho chức vô địch giải đấu này.

"U23 Việt Nam rất mạnh nên kết quả để thua duy nhất một bàn là không tệ với U23 Singapore. Dù sao các cầu thủ trẻ của chúng ta vẫn phải nỗ lực hơn nữa để cạnh tranh với các đối thủ mạnh trong khu vực", tài khoản Raymond Foo đến từ Singapore bình luận.

"Chỉ để thua một bàn trước đội tuyển chủ nhà là thành công rồi. Nỗ lực của toàn đội là rất đáng được khen ngợi", tài khoản Jason N Sarah đến từ Indonesia tuyên bố.

Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng sau khi đánh bại U23 Singapore (Ảnh: Mạnh Quân).

"Tôi đã xem trận đấu từ đầu đến cuối và phải thừa nhận Việt Nam chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng. Họ tấn công đa dạng, làm chủ tốt ở khâu trung tuyến để từ đó mở ra nhiều cơ hội ghi bàn", tài khoản Aommie Chotikul đến từ Thái Lan nhận định.

"Bóng đá Singapore ở cấp độ đội tuyển quốc gia đã khó thắng được tuyển Việt Nam, huống hồ là đội trẻ của họ. Dù sao cũng chúc mừng U23 Singapore để thủng lưới ít hơn so với U23 Thái Lan khi gặp chủ nhà Việt Nam", tài khoản Yuth Sampran đến từ Thái Lan nói thêm.

"Cả trận Singapore không sút được quả nào. Họ chỉ "tử thủ" bên phần sân nhà, làm bia cho U23 Việt Nam tập dứt điểm thôi. Trận đấu lượt cuối vòng bảng với U23 Qatar mới có thể đánh giá sức mạnh thực sự của U23 Việt Nam", tài khoản Minh Dương đến từ Việt Nam chốt lại.