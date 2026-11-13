U23 Việt Nam thắng U23 Singapore, tiến gần ngôi vô địch

U23 Việt Nam thắng sát nút U23 Singapore 1-0 trong trận đấu diễn ra tối 12/11, trên sân Pleiku (Gia Lai). Sau trận đấu, HLV Firdaus Kassim nói: “Nếu phải so sánh hai đội mà chúng tôi đã chạm trán tại giải năm nay là U23 Việt Nam và U23 Qatar, cả hai đội tuyển đều có chất lượng chuyên môn tốt”.

HLV Firdaus Kassim của U23 Singapore (Ảnh: Trần Hào).

“Khác biệt lớn nhất giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Qatar đó là lối chơi quyết liệt, sự quyết tâm và tinh thần chiến đấu. Đội tuyển U23 Việt Nam ra sân với quyết tâm rất cao. Họ luôn chiến đấu hết mình”, HLV Firdaus Kassim nói thêm.

Riêng về trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam với U23 Singapore, đội bóng trẻ đến từ đảo quốc sư tử tạo ra không ít khó khăn cho đội tuyển U23 Việt Nam. Đoàn quân đang được dẫn dắt bởi HLV Đinh Hồng Vinh phải rất khó khăn mới chọc thủng lưới U23 Singapore.

Dù tạo được nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam, nhưng HLV Firdaus Kassim vẫn tỏ ra khiêm tốn: “U23 Việt Nam chứng tỏ họ không chỉ là đội mạnh khu vực Đông Nam Á, mà còn là đội mạnh ở cấp độ bóng đá trẻ châu Á.

Về phía U23 Singapore, chúng tôi có trận đấu tốt nhưng đáng tiếc không thể giành được điểm trong trận đấu này. U23 Việt Nam là mục tiêu để chúng tôi phấn đấu, thể hiện tốt giống như các bạn trong tương lai".

U23 Singapore (áo đỏ) đã thi đấu đầy nỗ lực (Ảnh: Trần Hào).

"Cầu thủ U23 Singapore cần thi đấu tự tin hơn, mạnh mẽ hơn khi có bóng. Các cầu thủ của tôi phải dám chơi kiểm soát bóng giống như cầu thủ Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi cần chơi phòng ngự chủ động hơn trước đội tuyển U23 Việt Nam. Riêng cầu thủ số 11 của đội tuyển U23 Việt Nam (tiền vệ Lê Văn Thuận) có trình độ cao.

U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ chất lượng như vậy. Những cầu thủ này sẽ giúp cho đội tuyển U23 Việt Nam lọt vào top 4 giải U23 châu Á. Thậm chí, đội tuyển U23 Việt Nam có thể nhắm đến ngôi vô địch giải đấu này trong tương lai”, HLV Firdaus Kassim dành những lời có cánh để khen đội chủ nhà của giải tứ hùng quốc tế ở Gia Lai.

Ở lượt trận cuối cùng vào ngày 14/11 tới đây, U23 Singapore sẽ gặp U23 Thái Lan. Còn đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Qatar. Cả hai trận đấu nói trên đều diễn ra ở sân Pleiku (Gia Lai).