Khai mạc vòng chung kết giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025

Sau hơn một tháng tranh tài sôi nổi ở vòng loại, 14 đội bóng xuất sắc nhất đại diện cho 3 miền Bắc - Trung - Nam đã góp mặt tại vòng chung kết.

Lễ khai mạc giải đấu (Ảnh: BTC).

Ở khu vực phía Bắc, các đội gồm Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội (chủ nhà) và các đội nữ của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Phenikaa.

Khu vực miền Trung có Đại học Đà Nẵng (nam và nữ), trong khi miền Nam góp mặt Đại học Giao thông Vận tải TPHCM, Đại học RMIT, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Kinh tế TPHCM.

Các trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn (Ảnh: BTC).

Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu mở màn giữa Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội diễn ra hấp dẫn, kết thúc với chiến thắng 65-58 cho Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội sau hiệp phụ.

Giải đấu năm nay mang thông điệp “Dẫn đầu cuộc chơi - Lead the Game”, hướng tới tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, sáng tạo và truyền cảm hứng cho sinh viên Việt Nam.

Các trận đấu diễn ra từ ngày 6/11 đến 14/11 tại Nhà thi đấu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.