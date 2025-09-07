Điểm đặc biệt trong buổi Lễ Bế mạc Giải Bóng rổ Học sinh - Sinh viên Hà Nội

Sau gần 2 tháng tranh tài sôi động, hấp dẫn, GMB League 2025 đã trở thành điểm hẹn thể thao của gần 50 đội bóng với hơn 700 VĐV tham gia. Gần 100 trận đấu đã diễn ra vô cùng kịch tính, nhận được sự quan tâm, cổ vũ nhiệt tình của đông đảo phụ huynh, học sinh, sinh viên và cộng đồng yêu bóng rổ học đường Hà Nội.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức giải đấu phát biểu tại lễ bế mạc (Ảnh: Phương Anh)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Bình - Trưởng Ban Tổ chức giải đấu, khẳng định: “GMB League không chỉ đơn thuần là một sân chơi thể thao, mà còn là nơi để các vận động viên học sinh - sinh viên thể hiện bản lĩnh, rèn luyện ý chí, nâng cao tinh thần đồng đội, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp của sự đoàn kết, nỗ lực và khát vọng chinh phục thể thao.

Tôi tin tưởng rằng, GMB League sẽ trở thành một thương hiệu uy tín, tiếp tục được duy trì và mở rộng, để ngày càng nhiều học sinh - sinh viên có cơ hội được tham gia, trải nghiệm và trưởng thành".

Tới tham dự Lễ Bế mạc và Trao giải, ông Nghiêm Vũ Khải - Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội cũng đánh giá cao ý nghĩa của giải đấu, nỗ lực của Ban Tổ chức, các nhà tài trợ, nhà chuyên môn, trọng tài cùng toàn thể các cầu thủ tham dự.

Nhà vô địch U15 nam gọi tên Trường THCS Trương Công Giai (Ảnh: Phương Anh)

Ngôi vô địch U18 nữ thuộc về Trường THPT Vinschool The Harmony (Ảnh: Phương Anh)

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao huy chương vàng, bạc, đồng ở các hạng mục U15, U18 và U23 nam và nữ. Đặc biệt, 5 vận động viên xuất sắc nhất ở các lứa tuổi được vinh danh với danh hiệu “MVP of the League”.

5 gương mặt xuất sắc nhất của giải đấu (Ảnh: Phương Anh)

Điểm nhấn của Lễ Bế mạc là khoảnh khắc nghệ nhân Chu Hùng Cường trực tiếp khắc tên nhà vô địch lên chiếc Cúp danh giá của GMB League 2025 ngay trên sân khấu, đánh dấu biểu tượng của khát vọng, ý chí và vinh quang tuổi trẻ.

Lễ Bế mạc GMB League 2025 đã khép lại mùa giải đầu tiên với nhiều cung bậc cảm xúc, mở ra hành trình mới cho phong trào bóng rổ học đường Thủ đô, hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ và lan tỏa mạnh mẽ hơn trong những mùa giải tiếp theo.