Giải bóng đá và bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 sẵn sàng tranh tài

Ngày 5/11 tại Hà Nội, cuộc họp báo công bố vòng chung kết giải bóng rổ sinh viên toàn quốc và giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc năm 2025 đã diễn ra.

Hai giải thể thao hàng đầu nằm trong hệ thống Giải Thể thao Sinh viên Toàn quốc (NUC) do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, hướng tới chào mừng 80 năm truyền thống ngành Giáo dục Việt Nam (1945-2025), đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao học đường, khuyến khích phong trào "rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" trong sinh viên cả nước.

Ông Trần Văn Lam - Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu (Ảnh: VCT).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Lam - Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: "Hai giải đấu quy mô này là những hoạt động truyền thống nhằm thu hút đông đảo vận động viên tham dự, giúp các sinh viên có sân chơi lành mạnh nâng cao sức khỏe, tránh xa tệ nạn, góp phần nâng cao tầm vóc Việt Nam.

Đến giờ phút này, số lượng các đội tham gia rất đông, như giải bóng đá có 70 đội, bóng rổ có 100 đội. Hiện tại, những phong trào trên phát triển rất mạnh trong sinh viên.

Vòng chung kết giải bóng rổ và bóng đá sinh viên toàn quốc là kết quả tổ chức từ các khu vực, là đòn bẩy để động viên sinh viên tham gia phong trào thể thao nhiều hơn".

Theo lịch thi đấu, vòng chung kết giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 diễn ra từ ngày 6/11 đến 14/11, quy tụ 14 đội bóng xuất sắc nhất từ các vòng loại.

Cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng, Khuất Văn Khang và Nguyễn Công Phương của CLB Thể Công Viettel dự họp báo (Ảnh: VCT).

Tiếp đó, vòng chung kết giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025 sẽ khởi tranh từ ngày 18/11 đến 29/11 với sự góp mặt của 16 đội đại diện cho các khu vực cùng đội chủ nhà Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Hai giải đấu kế tiếp nhau không chỉ mang tính kế thừa trong tổ chức, mà còn là sự liên kết về tinh thần cùng chung khẩu hiệu "Dẫn đầu cuộc chơi - Lead the Game", thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo, khát vọng khẳng định bản thân của sinh viên Việt Nam.

Công tác tổ chức chuyên môn được bảo đảm bởi Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Hà Nội, phối hợp cùng các trường đăng cai địa phương.