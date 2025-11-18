Khai mạc vòng chung kết giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên thuộc bảng A đã diễn ra. Trận mở màn giữa chủ nhà Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Huế kết thúc với tỉ số hòa 1-1.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc (Ảnh: HT).

Đáng chú ý, sau khi ghi bàn cho Đại học Huế, cầu thủ Diệp Dụng Bách (số áo 7) đã có hành động gửi gắm thông điệp “Mong Huế bình yên vượt qua lũ lụt” đến người dân quê nhà đang chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Trong trận đấu còn lại của bảng A, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TPHCM đã vượt qua Trường Đại học Cửu Long với tỉ số 1-0.

Cùng ngày, tại bảng B, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên đã có chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Trường Đại học Văn Lang.

Các trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn (Ảnh: HT).

Trận đấu cuối cùng của ngày khai mạc giữa Trường Đại học Phương Đông và Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật TPHCM cũng kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về đại diện thành phố mang tên Bác.

Vòng chung kết giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025 - Cúp TV360 diễn ra từ ngày 18/11 đến 29/11 với thể thức 16 đội chia làm 4 bảng đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra 8 đội xuất sắc nhất vào vòng tứ kết.