Xác định nhà vô địch giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025

Ngày 14/11, Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 đã diễn ra loạt trận chung kết bóng rổ nam và nữ tại nhà thi đấu Đại học Bách Khoa, Hà Nội. Ở chung kết nam, Đại học Đà Nẵng giành chiến thắng kịch tính trước Đại học Giao thông Vận tải với tỉ số 74-71.

Đại học Đà Nẵng vô địch chung kết nam Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 (Ảnh: HT).

Trong khi đó, ở nội dung nữ, Đại học Đà Nẵng thua Đại học Tôn Đức Thắng với tỉ số 40-41, qua đó chấp nhận về nhì trong sự tiếc nuối. Đại học Tôn Đức Thắng một lần nữa lên ngôi vô địch Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc ở nội dung dành cho nữ.

Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc 2025 - Cúp TV360, nằm trong hệ thống giải Thể thao Sinh viên Toàn quốc (NUC) đã chính thức khép lại với những dấu ấn ấn tượng, tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi thể thao sinh viên quy mô và uy tín bậc nhất Việt Nam.

Đại học Tôn Đức Thắng đăng quang ngôi vô địch chung kết nữ Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc 2025 (Ảnh: BTC).

Khép lại mùa giải 2025, Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc không chỉ ghi dấu ấn bằng những con số ấn tượng và hình ảnh bùng nổ trên sân đấu, mà còn bởi tinh thần thể thao, ý chí vươn lên và năng lượng tích cực mà các sinh viên mang lại.

Với sự chuyên nghiệp trong tổ chức và sự đồng hành từ các đơn vị tài trợ, NUC 2025 đã trở thành một biểu tượng của phong trào thể thao học đường, góp phần nuôi dưỡng thế hệ trẻ năng động, bản lĩnh và sẵn sàng “dẫn đầu cuộc chơi” trong tương lai.

Các trận đấu diễn ra sôi nổi (Ảnh: BTC).

Ngay sau khi Giải Bóng rổ sinh viên toàn quốc năm 2025 - Cúp TV360 kết thúc, cũng tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, giải Bóng đá nam sinh viên toàn quốc năm 2025 sẽ khởi tranh từ ngày 18/11 đến ngày 29/11.