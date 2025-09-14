Khai mạc vòng chung kết giải bóng đá U17 quốc gia 2025

Tại bảng B, SLNA đánh bại U.17 Becamex TPHCM với tỷ số 4-0. Phút 22, Đăng Huy đánh đầu chuyền bóng vào trong tạo cơ hội cho Văn Sáng đánh đầu nối, làm tung lưới đối phương, mở tỷ số cho U17 SLNA.

Các trận đấu đầu tiên của VCK U17 quốc gia khai diễn vào chiều nay (Ảnh: VFF).

Sau tình huống này, cả SLNA lẫn U17 Becamex TPHCM đều có những cơ hội ghi bàn, nhưng đội bóng trẻ xứ Nghệ tận dụng hiệu quả hơn.

Phút 71, Văn Cảnh đánh đầu thành bàn sau tình huống đá phạt góc, nâng tỷ số lên 2-0. Phút 86 và 88, Hoàng Quang và Văn Cảnh ghi thêm hai bàn thắng nữa, để ấn định chiến thắng đậm 4-0 cho SLNA.

Cũng ở bảng B, U17 Hà Nội thắng HAGL 3-0. Còn tại bảng C, đội U17 PVF-CAND thắng sát nút 1-0 trước U17 Thể Công Viettel.

Trong khi đó, một cặp đấu khác thuộc bảng C của VCK giải bóng đá U17 quốc gia – cúp Thái Sơn Nam 2025, An Giang thắng U17 TPHCM với tỷ số 3-2.

Cho dù VCK đã thi đấu 4 trận vào chiều nay (14/9), nhưng phải đến chiều mai, giải đấu mới được khai mạc chính thức trên sân Bà Rịa (TPHCM).