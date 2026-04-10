Ivan Toney ám chỉ giải Saudi Arabia mở đường để Ronaldo vô địch

Ngay sau trận hòa 1-1 trước Al Fayha vào tối 8/4, Ivan Toney đã không ngần ngại dùng những từ ngữ nặng nề để chỉ trích các trọng tài ở giải Saudi Pro League. Tiền đạo người Anh khẳng định Al Ahli đã bị khước từ hai quả phạt đền từ những tình huống chạm tay "rõ như ban ngày".

Ivan Toney công khai chỉ trích công tác trọng tài tại giải Saudi Pro Legue (Ảnh: Getty).

"Tôi không hiểu họ còn muốn gì nữa. Cầu thủ đối phương dùng hai tay cầm bóng nhưng trọng tài vẫn im lặng", Toney bức xúc chia sẻ. Đáng chú ý hơn, chân sút 30 tuổi còn tiết lộ một chi tiết gây sốc về thái độ của trọng tài chính: "Khi chúng tôi cố gắng khiếu nại, ông ấy thản nhiên bảo hãy 'tập trung vào AFC Champions League đi'. Tại sao một trọng tài lại có thể nói như vậy khi chúng tôi đang đấu tranh cho một tình huống hiện tại?".

Khi được hỏi về việc liệu có đội bóng nào đang đứng sau hưởng lợi, Toney đầy ẩn ý: "Ai được lợi ư? Tất cả chúng ta đều biết Al Ahli đang bám đuổi CLB nào mà". Theo báo Anh Sportmail, mục tiêu mà Toney nhắm đến không ai khác chính là Al Nassr và siêu sao Cristiano Ronaldo.

Không dừng lại ở Toney, đồng đội Galeno cũng tiếp lời với những tuyên bố chấn động trên mạng xã hội. Cầu thủ này thẳng thừng cáo buộc ban tổ chức đang tìm mọi cách để loại Al Ahli khỏi cuộc đua vô địch: "Họ muốn loại chúng tôi bằng mọi giá để trao cúp cho một người. Đây là sự thiếu tôn trọng hoàn toàn đối với đội bóng".

Ronaldo cũng từng phàn nàn về sự thiếu cân bằng của Saudi Pro League (Ảnh: Getty).

Trước những phản ứng dữ dội từ các ngôi sao, CLB Al Ahli đã ngay lập tức ra thông cáo chính thức. Đội bóng này yêu cầu Ban tổ chức giải đấu phải cung cấp toàn bộ băng ghi âm trao đổi giữa trọng tài chính và tổ VAR, đồng thời giải thích rõ ràng về quy trình lựa chọn trọng tài cho các trận đấu có tính chất quyết định đến ngôi vương.

Hiện tại, Al Ahli xếp thứ ba với 66 điểm, kém Al Nassr của Ronaldo 4 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Trong khi Saudi Pro League chỉ còn 8 vòng đấu nữa là kết thúc.

Những sai sót của trọng tài ở giai đoạn nước rút này không chỉ ảnh hưởng đến điểm số mà còn làm dấy lên nghi vấn về tính công bằng của giải đấu.