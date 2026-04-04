Ronaldo tỏa sáng rực rỡ, tiến sát kỳ tích ở Saudi Arabia

Trước vòng đấu này, Al Nassr đang giữ ngôi đầu bảng và có cơ hội gia tăng khoảng cách điểm số với đội xếp thứ 2 là Al Hilal khi đối thủ của họ là Al Najma đang xếp cuối bảng.

Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra khi đội khách có bàn thắng mở tỷ số trước ở phút 44 sau pha lập công của Rakan Altulayhi. Dù vậy đội chủ nhà đã ghi liên tiếp hai bàn thắng ở phút bù giờ của hiệp 1, lần lượt là các pha lập công của Al-Hamdam (phút 45+8) và Sadio Mane (phút 45+9).

Bước sang hiệp 2, khi bóng chỉ vừa lăn được 2 phút, đội khách lại có bàn gỡ hòa với pha dứt điểm chính xác của Felippe Cardoso. Tuy nhiên, Ronaldo đã tỏa sáng với bàn thắng trên chấm phạt đền ở phút 56 để giúp đội nhà vượt lên dẫn trước 3-2.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha sau đó ghi thêm một bàn thắng nữa ở phút 73 trước khi Sadio Mane ghi bàn thắng thứ hai của mình trong thời gian bù giờ, ấn định chiến thắng chung cuộc 5-2.

Cú đúp bàn thắng này giúp Ronaldo thu hẹp khoảng cách trên bảng xếp hạng ghi bàn, giúp anh hướng tới danh hiệu Chiếc giày vàng thứ ba lịch sử. Hiện tại, anh chỉ còn kém Ivan Toney hai bàn thắng với 23 bàn sau 23 lần ra sân ở giải đấu mùa này.

Cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng đang hướng tới mục tiêu trở thành cầu thủ châu Âu đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới giải Vô địch quốc gia Saudi Arabia 3 mùa giải liên tiếp.

Chân sút 41 tuổi cũng đang tiến gần hơn đến cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp sau khi anh nâng cao thành tích ghi bàn của mình cho Al Nassr. Cú đúp vào lưới Al Najma đánh dấu bàn thắng thứ 966 và 967 của Ronaldo cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Ronaldo sẽ có cơ hội tiếp tục phong độ ghi bàn ấn tượng khi làm khách trên sân của Al Akhdoud vào ngày 11/4. Trong khi đó Al Nassr đang tiến sát đến ngôi vương mùa này khi hơn đội nhì bảng 6 điểm và chỉ còn 7 vòng đấu phía trước.