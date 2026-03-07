Ronaldo đến Tây Ban Nha điều trị chấn thương, có nguy cơ bỏ lỡ World Cup

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 6/3, HLV Al Nassr, Jorge Jesus xác nhận tiền đạo Cristiano Ronaldo sẽ không thể tiếp tục thi đấu trong thời gian tới. Cụ thể, sau chiến thắng 3-1 trước Al Fayha vào cuối tuần trước, các kết quả kiểm tra y tế cho thấy chân sút người Bồ Đào Nha đã gặp vấn đề nghiêm trọng ở gân kheo.

Ronaldo dính chấn thương gân kheo trong trận đấu với Al Fayha (Ảnh: Getty).

"Sau khi tiến hành các xét nghiệm lâm sàng, rõ ràng Ronaldo cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi và chế độ điều trị đặc biệt. Vì vậy, chúng tôi đã thống nhất đưa cậu ấy sang Tây Ban Nha để thực hiện lộ trình hồi phục tốt nhất", HLV Jorge Jesus chia sẻ với báo chí.

Tây Ban Nha vốn là nơi Ronaldo có nhiều mối liên hệ y tế tin cậy từ thời còn khoác áo Real Madrid. Việc đưa anh trở lại châu Âu điều trị cho thấy Al Nassr đang dành sự quan tâm đặc biệt và nỗ lực tối đa để đưa cầu thủ này trở lại sân cỏ sớm nhất có thể, dù anh đã bước sang tuổi 41.

Sự vắng mặt của Ronaldo ở thời điểm này được ví như "gáo nước lạnh" dội vào tham vọng của đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng Saudi Pro League. Ở tuổi 41, CR7 vẫn đang cho thấy sức mạnh phi thường và tầm ảnh hưởng không thể thay thế tại Al Nassr.

Sau 22 trận đấu tại Saudi Pro League mùa này, siêu sao người Bồ Đào Nha đã ghi tới 21 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Việc thiếu vắng chân sút số một sẽ là bài toán vô cùng nan giải cho HLV Jorge Jesus.

Theo xác nhận từ Ban huấn luyện CLB Al Nassr, Ronaldo chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận đấu diễn ra vào ngày 8/3 và cuộc đối đầu tiếp theo với Al Khaleej vào ngày 15/3. "Đội ngũ y tế đã chẩn đoán rất kỹ. Ronaldo không thể tham gia các trận đấu này để tránh rủi ro biến chứng nặng hơn", HLV Jesus nhấn mạnh.

Không chỉ Al Nassr, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha cũng đang dõi theo sát sao diễn biến sức khỏe của CR7. Theo lịch trình, đội tuyển quốc gia nước này sẽ có hai trận giao hữu quốc tế quan trọng gặp Mexico vào ngày 29/3 và Mỹ vào ngày 1/4 tới.

Hiện tại, còn quá sớm để khẳng định liệu chủ nhân của 5 Quả bóng vàng có kịp bình phục để góp mặt ở những trận đấu quan trọng của CLB Al Nassr cũng như đội tuyển Bồ Đào Nha sắp tới hay không.

Ronaldo đang là cầu thủ quan trọng nhất của Al Nassr thời điểm hiện tại (Ảnh: Getty).

Theo các chuyên gia y tế thể thao, nếu chỉ là những vết rách nhỏ hoặc căng cơ nhẹ, Ronaldo sẽ cần khoảng 3 tuần để hồi phục chức năng. Trường hợp kết quả chẩn đoán tại Tây Ban Nha xác nhận gân kheo bị rách hoàn toàn, một cuộc phẫu thuật có thể là điều khó tránh khỏi.

Khi đó, thời gian ngồi ngoài sẽ kéo dài tới 6 tháng và ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ không thể tập trung cùng đội tuyển để tham dự Worrld Cup 2026 diễn ra vào tháng 6 tới.

Tuy nhiên, theo giới chuyên môn nhận định, dù Ronaldo có kịp bình phục về mặt thể chất, việc lấy lại phong độ đỉnh cao sau một chấn thương gân kheo nghiêm trọng là thử thách vô cùng nan giải.