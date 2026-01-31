CĐV nghi ngờ kết quả bốc thăm Champions League bị dàn xếp

Kết quả bốc thăm vòng play-off Champions League đã khiến nhiều người cảm thấy khó tin khi Real Madrid tiếp tục đối đầu với Benfica của HLV Mourinho. Đây là hai đội bóng vừa chạm trán với nhau ở lượt trận cuối cùng vòng bảng. Benfica đã giành chiến thắng 4-2 trước Real Madrid và giành vé đi tiếp theo kịch bản không tưởng.

Real Madrid tái ngộ với Benfica của HLV Mourinho (Ảnh: Getty).

Bàn thắng giúp Benfica giành vé đi tiếp ở phút 90+8 được thực hiện bởi thủ môn Anatoliy Trubin. Điều này mang tới cảm xúc dạt dào cho người hâm mộ.

Nhiều CĐV cho rằng việc hai đội Real Madrid và Benfica tiếp tục đối đầu ngay lập tức là một sự trùng hợp khó tin. Họ cho rằng kết quả bốc thăm Champions League đã bị dàn xếp.

Một người hâm mộ bình luận trên trang Twitter: “Cặp đấu Benfica gặp Real Madrid này rõ ràng là dàn xếp, nhưng tôi vẫn rất mong chờ nó”.

Người khác viết: “Kết quả bốc thăm Champions League rõ ràng đã được dàn xếp. Không còn gì để bàn cãi”.

Một ý kiến khác cho rằng: “Tôi chưa từng thấy một lễ bốc thăm nào dàn dựng lộ liễu đến thế. Chắc UEFA muốn kiếm thêm được nhiều tiền từ cặp đấu này”.

Một người khác cũng có chung quan điểm: “Chuyện này chắc chắn là dàn xếp rồi”.

Kết quả bốc thăm vòng play-off Champions League (Ảnh: The Sun).

Bên cạnh cặp đấu giữa Real Madrid gặp Benfica, nhiều người cũng nghi ngờ khi UEFA cố tình “sắp xếp” PSG đối đầu với Monaco trong trận derby Ligue 1.

Thế nhưng, cần nhấn mạnh rằng không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy lễ bốc thăm Champions League đã bị can thiệp hay dàn xếp kết quả. Đây chỉ là sự nghi ngờ của CĐV về sự trùng hợp đáng ngờ.

Các trận lượt đi vòng play-off Champions League sẽ diễn ra vào các ngày 17 và 18/2. Loạt trận lượt về diễn ra một tuần sau đó.