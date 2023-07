Hôm nay khai mạc World Cup 2023: Chờ kỳ tích châu Á, kỳ tích Việt Nam

Mỹ là ứng cử viên hàng đầu, Trung Quốc và Nhật Bản mơ soán ngôi

Trước giờ bóng lăn, tờ Marca của Tây Ban Nha dự đoán 4 ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch World Cup năm nay, lần lượt là Mỹ, Đức, Anh và Tây Ban Nha.

Đáng chú ý, số này không có đội nào trong số các nhóm đội châu Á. Dù vậy, chưa chắc nhận định của tờ Marca chính xác, bởi so về truyền thống bóng đá nữ, Tây Ban Nha thua xa Nhật Bản và Trung Quốc.

Đội tuyển nữ Mỹ là ứng cử viên vô địch số một của World Cup 2023 (Ảnh: Marca).

Thậm chí, cũng so về truyền thống, nhà vô địch châu Âu là đội tuyển Anh cũng không sánh được với hai đại gia của bóng đá nữ châu Á.

Nhật Bản từng vô địch World Cup 2011, vào đến trận chung kết World Cup 2015. Ở kỳ giải năm 2019, kỳ giải gần nhất, Nhật Bản có vẻ yếu hơn so với chính họ 2 kỳ World Cup trước đó. Nhưng hiện tại, đại diện của bóng đá châu Á đã hoàn tất việc chuyển giao thế hệ, các cầu thủ hiện nay của đội nữ Nhật Bản rất hay và đầy khao khát chinh phục danh hiệu.

Ngoài ra, điểm mấu chốt vẫn là đội nữ Nhật Bản luôn duy trì được lối đá rất hiện đại, mang tính tập thể cao, cực kỳ phù hợp với nội dung bóng đá nữ.

Sở dĩ những quốc gia có lối chơi hiện đại nhất, khoa học nhất, mang tính tập thể cao nhất gồm Mỹ, Đức và Nhật Bản là những quốc gia thành công nhất ở World Cup bóng đá nữ là vì vậy. Bóng đá nữ không đề cao vai trò cá nhân như vai trò của Maradona hay Messi tại các kỳ World Cup bóng đá nam. Trong bóng đá nữ, đội có tính tập thể càng cao, càng dễ chiến thắng.

Cựu vương Nhật Bản trên hành trình tìm lại hào quang xưa (Ảnh: JFA).

Tây Ban Nha chưa chắc có yếu tố này, nên đại diện xứ sở bò tót không thành công như Nhật Bản ở World Cup bóng đá nữ.

Thậm chí, đội bóng xứ sở đấu bò cũng chưa chắc mạnh hơn đội tuyển nữ Trung Quốc ở tính tập thể. Đấy là lý do giải thích tại sao Trung Quốc từng là thế lực của bóng đá nữ thế giới những năm 1990, giành ngôi Á quân World Cup 1999, trong khi mãi đến năm 2015, Tây Ban Nha mới có lần đầu dự World Cup bóng đá nữ.

Năm nay, đội tuyển nữ Trung Quốc dường như đã khôi phục lại một phần sức mạnh của chính mình. Còn HLV Shui Qingxia của đội này tuyên bố đã đến lúc Trung Quốc vô địch World Cup.

Chờ kỳ tích từ đội tuyển nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam có lần đầu tham dự World Cup, chúng ta cũng là một trong 8 tân binh của kỳ giải năm nay.

Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu xuất hiện tại World Cup (Ảnh: Getty).

Dĩ nhiên, rất khó để kỳ vọng đội bóng của HLV Mai Đức Chung giành vé đi tiếp trong một bảng đấu có đương kim vô địch Mỹ, cùng đương kim Á quân Hà Lan.

Thậm chí, việc đội tuyển Việt Nam có chiến thắng tại giải năm nay cũng không phải dễ dàng. Đối thủ còn lại trong bảng E của chúng ta là Bồ Đào Nha vẫn đứng trên đội tuyển nữ Việt Nam 11 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (Bồ Đào Nha đứng 21, Việt Nam đứng 32).

Với đội tuyển Việt Nam, việc góp mặt tại giải lần này cũng đã là điều quá tuyệt vời. Nếu đội bóng của HLV Mai Đức Chung ghi được bàn thắng trong những ngày trên đất New Zealand, điều đó càng tuyệt vời hơn.

Bất kỳ bàn thắng nào của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023 cũng sẽ là bàn thắng mang tính lịch sử, khi lần đầu tiên chúng ta làm được điều đó ở giải vô địch thế giới.

Bồ Đào Nha là đối thủ mà đội tuyển nữ Việt Nam mong muốn chọc thủng lưới (Ảnh: FPF).

Ngoài chuyện chờ đợi bàn thắng lịch sử dành cho đội tuyển nữ Việt Nam, người hâm mộ trong nước nói riêng và người hâm mộ ở Đông Nam Á nói chung còn hướng về Philippines.

Đội bóng này có may mắn nằm ở bảng đấu "dễ thở" với đồng chủ nhà New Zealand, cựu vương Na Uy và Thụy Sĩ.

Na Uy đã không còn là chính họ so với thời điểm đội này vô địch World Cup 1995. Trong khi đó, New Zealand và Thụy Sĩ không mạnh hơn đáng kể so với Philippines. Thế nên, đội bóng láng giềng của đội tuyển nữ Việt Nam có thể trở thành đội thứ hai tại Đông Nam Á, sở hữu chiến thắng tại World Cup bóng đá nữ.

Năm 2015, Thái Lan từng tìm thấy chiến thắng ở đấu trường World Cup, khi họ đánh bại Bờ Biển Ngà 3-2 tại vòng bảng. Hiện, Philippines đang khá gần với thành tích tương tự. Thậm chí, người ta còn kỳ vọng Philippines sẽ là đội Đông Nam Á đầu tiên vượt qua vòng bảng giải vô địch thế giới.