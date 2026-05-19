HLV Cristiano Roland: "U17 Việt Nam đủ tự tin bước vào sân chơi World Cup"

U17 Việt Nam đã trải qua hành trình thành công ở giải U17 châu Á 2026 khi giành vé tham dự World Cup U17 lần đầu tiên trong lịch sử. Đoàn quân HLV Cristiano Roland về nước trong sự chào đón của người hâm mộ vào chiều 18/5.

Hôm nay (19/5), phóng viên Dân trí đã có buổi phỏng vấn HLV Cristiano Roland liên quan tới thành tích của U17 Việt Nam, cách xây dựng đội bóng cũng như định hướng trong tương lai.

Đại diện báo Dân trí chụp ảnh với HLV Cristiano Roland (Ảnh: Quyết Thắng).

Tôi vô cùng hạnh phúc trước sự chào đón của CĐV Việt Nam

Xin chào HLV Cristiano Roland, cảm xúc của ông khi nhận được sự chào đón cuồng nhiệt từ người hâm mộ Việt Nam tại sân bay Nội Bài sau hành trình thành công ở giải U17 châu Á? Ông có bất ngờ trước tình yêu bóng đá của người Việt Nam không? Đâu là khoảnh khắc đáng nhớ nhất và ông có điều gì tiếc nuối mà bản thân hoặc cầu thủ có thể làm tốt hơn?

- Tôi rất xúc động và hạnh phúc. Đó là động lực cho chúng tôi. Tôi rất bất ngờ khi thấy nhiều người chào đón đội U17 Việt Nam như vậy. Tôi cảm thấy biết ơn người hâm mộ và những người đã tin tưởng vào công việc của tôi. Sự xúc động này là cảm xúc bình thường (rơi nước mắt vì xúc động) và tôi không có gì phải xấu hổ về điều đó.

Nhiều quan điểm cho rằng U17 Việt Nam hơi đuối về thể hình và thể lực so với U17 Australia trong trận tứ kết giải U17 châu Á. Ông nghĩ sao về vấn đề này?

Đúng là đội bóng cần phải cải thiện vấn đề thể chất. Không chỉ là tập luyện mà còn là chế độ ăn uống, thực phẩm bổ sung và quản lý chuyên nghiệp để trở thành vận động viên đỉnh cao. Đây là yếu tố cần thiết để vươn tầm.

Ông có thể chia sẻ về bầu không khí phòng thay đồ sau thất bại 1-4 trước Hàn Quốc và cách ông giúp toàn đội đứng dậy để thắng ngược UAE 3-2?

- Đó là khoảnh khắc khó khăn vì chúng tôi vừa chấm dứt chuỗi 17 trận bất bại. Tôi đã cố gắng rút ra những điểm tích cực trong thời điểm đó, rằng chúng tôi vẫn còn một trận đấu nữa. Toàn đội đã được tiếp thêm lòng can đảm, sự tự tin và chuẩn bị kỹ về chiến thuật để các em thắng trận cuối cùng.

U17 Việt Nam xuất sắc giành tấm vé tham dự World Cup U17 (Ảnh: AFC).

Ông đã làm gì để các cầu thủ thi đấu tự tin, sòng phẳng trước những đối thủ hàng đầu châu lục như Australia hay UAE?

- Bí mật nằm ở khâu chuẩn bị. Sự chuẩn bị từ các buổi tập, các bài giảng, video và những cuộc trò chuyện. Khi vận động viên cảm thấy mình được chuẩn bị kỹ, họ sẽ thấy thoải mái để thi đấu và chiến thắng.

Ông đánh giá thế nào về tiềm năng của Chu Ngọc Nguyễn Lực, cầu thủ này có điểm gì khác biệt so với phần còn lại? Ngoài ra, tiềm năng của trung vệ Mạnh Cường và tiền đạo Đại Nhân được ông nhìn nhận như thế nào?

- Đó là những cầu thủ có năng lực lớn. Nguyễn Lực có chất lượng kỹ thuật vượt trội, Mạnh Cường là trung vệ tốt. Tuy nhiên, còn quá sớm để nói về sự chuyên nghiệp, các em còn một con đường dài và nhiều thứ phải thay đổi để tiến xa hơn.

Các cầu thủ U17 Việt Nam thích nghi rất nhanh

Cầu thủ Việt Nam mất bao lâu để thích nghi với lối đá kiểm soát và chuyển trạng thái nhanh mà ông đang xây dựng?

- Tôi có rất ít thời gian làm việc cùng U17 Việt Nam nên các cầu thủ phải thích nghi rất nhanh. Một số cầu thủ gặp khó khăn về cường độ và tốc độ chơi bóng vì ở câu lạc bộ họ tập luyện với nhịp độ thấp hơn. Đây là công việc chung của cả các câu lạc bộ để nâng cao chất lượng vận động viên.

Vai trò và sự đóng góp của ekip trợ lý đông đảo phía sau ông trong thành công của đội là gì?

Đây là công việc tập thể. Tôi có một đội ngũ trợ lý rất tốt, mỗi người đều làm tốt vai trò trách nhiệm của mình, họ hiểu ý tưởng của tôi và cách tôi muốn làm việc với cầu thủ. Dù các cầu thủ đến từ nhiều câu lạc bộ khác nhau nhưng tôi rất vui là họ cũng thích nghi rất nhanh để chúng tôi là một khối thống nhất và tin tưởng lẫn nhau.

Vậy ông đánh giá thế nào về hành trình vừa qua của đội tuyển U17 Việt Nam? Khía cạnh nào của đội bóng khiến ông cảm thấy hài lòng nhất và khía cạnh nào chưa thực sự ưng ý?

- Trước hết phải biết rằng đây là một hành trình dài mà chúng tôi đã thực hiện từ trước vòng loại và trong suốt quá trình chuẩn bị. Trong quá trình phát triển của đội bóng, luôn có những thứ cần cải thiện và nâng cao năng lực của từng vận động viên nhưng nhìn chung mục tiêu cuối cùng đã đạt được. Chúng tôi đều rất hạnh phúc với những gì đã đạt được, nhưng chúng tôi biết rằng vẫn còn nhiều điều phải cải thiện và sẽ tiếp tục làm việc để nâng cao trình độ.

Trận đấu nào trong giải đấu vừa qua là khó khăn và đáng nhớ nhất đối với ông? Ông đã chuẩn bị những gì và chỉ đạo các cầu thủ như thế nào trong trận đấu đó để vượt qua thử thách?

- Chúng tôi đã có ba trận đấu rất cạnh tranh ở vòng bảng. Toàn đội hiểu rõ những khó khăn đó. Ở trận đầu tiên, chúng tôi đã đánh bại U17 Yemen. Trận thua U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai là một bài học khi chúng tôi đang dẫn trước nhưng không giữ được kết quả.

Bài học đó đã giúp ích cho trận đấu với U17 UAE (cũng là trận đấu quan trọng nhất). Chúng tôi bị dẫn trước nhưng đã vượt qua khó khăn và giành vé đi tiếp. Các cầu thủ đã cho thấy họ có khả năng học hỏi lớn, khát khao tiến bộ và đó là minh chứng rõ nhất qua trận đấu đó.

HLV Roland khen ngợi cầu thủ U17 Việt Nam thích nghi rất nhanh (Ảnh: Quyết Thắng).

Khi phải đối đầu với những đối thủ vượt trội về mọi mặt từ thể hình đến kỹ thuật, ông đã chỉ đạo các học trò chơi như thế nào?

- Có cả một sự chuẩn bị, không chỉ về chiến lược, chiến thuật mà còn là thể chất. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để các cầu thủ cảm thấy tự tin hơn. Nhưng điều tôi truyền đạt nhiều nhất luôn là vấn đề tâm lý, sự vượt khó, lòng can đảm và sự tự tin để họ dám làm những gì họ cảm thấy tốt nhất. Về mặt tinh thần, họ đã rất mạnh mẽ để vượt qua khó khăn.

- U17 Việt Nam từng thắng Australia ở giải Đông Nam Á nhưng lại thua dễ dàng ở giải châu Á vừa qua, theo ông đâu là nguyên nhân?

Mọi người đôi khi chỉ nhìn vào kết quả. Chúng tôi đã bước vào các giải đấu với một nỗ lực rất lớn. U17 Việt Nam đá 5 trận ở giải Đông Nam Á trong khi U17 Australia chỉ đá 4 trận. Ở vòng bảng châu Á, chúng tôi đá 3 trận, họ chỉ đá 2 trận. Họ có ít trận đấu hơn chúng ta và họ cũng gọi thêm cầu thủ mới. Tất cả những điều đó đã ảnh hưởng đến hiệu suất, nhưng các vận động viên của tôi đã cố gắng hết sức mình.

Yếu tố nào theo ông là quan trọng nhất khi huấn luyện cầu thủ trẻ, kỹ thuật, tư duy hay tâm lý? Đội tuyển cần cải thiện điều gì để trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai?

- Tất cả các yếu tố đó đều làm nên một vận động viên mạnh mẽ, đó là thể lực, tâm lý, khả năng ra quyết định và đọc trận đấu. Nhưng trên hết, vấn đề tâm lý, sự can đảm, lòng tự tin và sự khát khao là yếu tố quan trọng nhất. Chúng tôi đưa điều này vào ngay trong các buổi tập, ngay cả khi họ mệt mỏi nhất hay khi mọi việc không suôn sẻ, chúng tôi dạy họ cách vượt qua và không bao giờ bỏ cuộc.

Khi tiếng còi mãn cuộc trận U17 UAE vang lên, hình ảnh hay cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu ông là gì? Việc đưa cầu thủ trẻ Việt Nam ra thế giới thay đổi cuộc đời ông như thế nào sau khi từng thi đấu tại đây?

- Đó là mục tiêu làm nên lịch sử. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là những người đã luôn ủng hộ tôi, gia đình tôi và đặc biệt là người đã giúp tôi quay lại Việt Nam như bầu Đỗ Quang Hiển và Chủ tịch CLB Hà Nội, Đỗ Vinh Quang. Từ công việc tại Hà Nội FC, mọi người đã thấy được chất lượng chuyên môn và mời tôi hỗ trợ cho đội tuyển quốc gia. Tôi rất biết ơn những người đã giúp tôi có mặt ở đây.

Lối chơi của U17 Việt Nam pha trộn giữa nhiều yếu tố

Khoảnh khắc nào ông nhìn vào các học trò và biết chắc chắn đội có thể đi World Cup? Cách ông biến những chàng trai trẻ dễ vụn vỡ thành những "chiến binh" có bản lĩnh thép?

- Đó là thành quả của công việc, của tập luyện và những thông tin chúng tôi truyền tải cho họ. Tôi và các trợ lý đều dùng kinh nghiệm của mình để dạy họ học hỏi từ những sai lầm. Tinh thần chiến đấu, không bỏ cuộc là bản sắc vốn có của con người Việt Nam, họ đã thể hiện được tinh thần đó ra bên ngoài bằng thái độ và sự can đảm trong các trận đấu.

Ông đã pha trộn kỷ luật châu Âu, sự ngẫu hứng Brazil và tinh thần Việt Nam như thế nào để tạo nên một công thức không xung đột?

- Tôi tạo ra sự cân bằng từ những gì tôi đã học, nơi tôi sinh ra và trưởng thành. Tôi muốn họ có sự sáng tạo và tự do của Brazil, đồng thời phải có trách nhiệm và kỷ luật chiến thuật của Châu Âu (Bồ Đào Nha), kết hợp với tinh thần của Việt Nam. Sự kết hợp này đã mang lại kết quả tốt và thành công.

Ông muốn thế giới nhìn nhận U17 Việt Nam là một đội bóng như thế nào tại ngày hội lớn nhất hành tinh sắp tới? VFF có kế hoạch chuẩn bị cụ thể thế nào cho đội tuyển cho hành trình này?

- World Cup là một cấp độ cao hơn rất nhiều. Có nhiều thứ phải làm và phải thay đổi. Tôi hy vọng sẽ có những sự chuẩn bị tốt nhất để các cầu thủ đến đó với sự tự tin. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chắc chắn đã có những kế hoạch cụ thể cho hành trình này.

Thuận lợi và khó khăn của ông khi kiêm nhiệm vai trò tại CLB Hà Nội và U17 Việt Nam? Phải chăng ông đang xây dựng đội tuyển dựa trên bộ khung của trẻ Hà Nội với những cầu thủ như Hoàng Việt, Nguyễn Lực, Quý Vương, Mạnh Quân?

- Tôi luôn chuyên nghiệp và làm tốt nhất ở nơi mình làm việc. Khi ở đội tuyển, tôi triệu tập những cầu thủ giỏi nhất. Mọi người cần hiểu rằng U17 Hà Nội là đội vô địch quốc gia nên chắc chắn họ có những cầu thủ giỏi. Họ xứng đáng có mặt ở đội tuyển vì năng lực của mình chứ không phải vì sự ưu tiên nào khác. Tôi luôn tìm kiếm những người giỏi nhất cho đội tuyển quốc gia.

Ông có thể giải thích lý do giữ nguyên đội hình xuất phát trong cả 4 trận đấu ở giải châu Á không?

- Toàn đội không có nhiều thời gian chuẩn bị trước giải đấu. Chúng tôi chỉ có 10 ngày tập trung nên không thể thay đổi mọi thứ. Vấn đề chiến thuật và kết quả đã đạt được. Các cầu thủ đã thi đấu rất tốt và chúng tôi đều hạnh phúc với mục tiêu đã hoàn thành.

HLV Roland tự tin về U17 Việt Nam trước thềm World Cup vào cuối năm (Ảnh: Quyết Thắng).

Những "chiêu" khích lệ tâm lý của ông với các cầu thủ trước mỗi trận đấu là gì? Ông có định hướng quản trị theo "phong cách gia đình" giống HLV Park Hang Seo hay Kim Sang Sik không?

- Mỗi người có một phong cách riêng. Tôi tập trung vào những điểm quan trọng để cầu thủ cảm thấy tự tin. Sự tự tin đó đến từ việc tập luyện tốt và chuẩn bị kỹ. Khi họ biết mình phải làm gì trên sân, họ sẽ thấy thoải mái và tập trung hơn. Mỗi huấn luyện viên đều có bí mật riêng của mình.

Sự hậu thuẫn từ gia đình khi ông làm việc xa nhà trong thời gian dài? Con trai ông có theo sự nghiệp cầu thủ hay không?

- Gia đình tôi hiện đang ở Bồ Đào Nha. Con trai tôi đang học đại học và không theo nghiệp bóng đá của cha. Mỗi người đều có con đường riêng của mình.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi, chúc ông dẫn dắt U17 Việt Nam thi đấu thành công ở World Cup!