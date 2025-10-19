Hôm nay bốc thăm SEA Games: U22 Việt Nam tái ngộ Malaysia?
(Dân trí) - Vào lúc 10h45 hôm nay, lễ bốc thăm môn bóng đá SEA Games 33 sẽ diễn ra. U22 Việt Nam có khả năng tái ngộ với Malaysia?
Lễ bốc thăm môn bóng đá SEA Games 33 diễn ra ở Divalux Resort & Spa Bangkok Suvarnabhumi vào lúc 10h45 hôm nay (19/10). Đây là sự kiện được mong chờ của bóng đá Đông Nam Á vào dịp cuối năm nay.
Theo kết quả phân nhóm hạt giống, U22 Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng với U22 Thái Lan và U22 Indonesia (đương kim vô địch).
Trong khi đó, nhóm hạt giống số hai gồm các đội bóng U22 Myanmar, U22 Malaysia và U22 Campuchia. Nhóm hạt giống số ba gồm U22 Philippines, U22 Lào và U22 Singapore.
Các đội bóng sẽ được bốc thăm vào ba bảng thi đấu vòng tròn tính điểm. Ba đội đầu bảng và đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành quyền lọt vào bán kết.
Kết quả phân nhóm hạt giống này có thể khiến U22 Việt Nam đụng độ với U22 Malaysia ngay từ vòng bảng. Trong thời gian qua, Malaysia là tâm điểm sự chú ý của bóng đá Đông Nam Á khi bị FIFA buộc tội vì sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch gian lận trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.
Dù Malaysia đã giành chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam nhưng họ hoàn toàn có nguy cơ bị xử thua trong trận đấu này. Chính vì vậy, màn tái ngộ của đội trẻ Việt Nam và Malaysia có thể tạo ra nhiều cảm xúc.
Các trận đấu dự kiến diễn ra từ ngày 3/12 đến ngày 18/12. Vòng bảng tổ chức ở ba địa điểm là Bangkok, Songkhla và Chiang Mai. Từ vòng bán kết, các trận đấu tổ chức ở sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Môn bóng đá nam quy định các đội sử dụng đội hình U22 (cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2003 trở đi) và không có suất cho cầu thủ quá tuổi.
Môn bóng đá nữ có 8 đội tham dự, bao gồm: Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Philippines, Singapore, Malaysia và Indonesia. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng với tuyển nữ Thái Lan. Nhóm 2: Myanmar, Campuchia. Nhóm 3: Philippines, Singapore. Nhóm 4: Malaysia, Indonesia.
Môn futsal nam có 6 đội tham dự. Các đội được chia làm hai bảng, mỗi bảng ba đội. Đội tuyển futsal Việt Nam với tấm Huy chương đồng ở kỳ SEA Games 31 (SEA Games 32 không có futsal) sẽ nằm ở nhóm hạt giống số hai và gặp Thái Lan hoặc Indonesia từ vòng bảng.
Môn futsal nữ có 7 đội đăng ký thi đấu. Các đội được chia làm hai bảng, một bảng có 3 đội và một bảng có 4 đội. Đội tuyển futsal nữ Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống cao nhất cùng chủ nhà Thái Lan. Do chủ nhà Thái Lan mặc định được xếp vào bảng có 3 đội nên tuyển Việt Nam sẽ nằm ở bảng có 4 đội.