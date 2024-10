HLV Velizar Popov phản ứng gay gắt, chỉ trích VPF thiếu công bằng

HLV Velizar Popov đã lên tiếng chỉ trích Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) thiếu công bằng trong việc xếp lịch thi đấu.

Theo lịch thi đấu ban đầu, vòng 4 V-League dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 19 và 20/10, trong đó có trận Thanh Hóa vs Bình Định, Nam Định vs SLNA và Công an Hà Nội vs Hà Nội FC. Tuy nhiên, sau khi lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu Giải hạng Nhất và cúp Quốc gia diễn ra, lịch thi đấu này thay đổi.

HLV Popov không hài lòng với lịch thi đấu V-League (Ảnh: Mạnh Quân).

Cụ thể, vòng loại cúp Quốc gia sẽ diễn ra ngày 19 và 20/10, còn vòng 4 V-League được chuyển lên ngày 3-4/10 (ngay trước khi đội tuyển Việt Nam tập trung). Nhưng vấn đề ở chỗ, hai trận đấu giữa Nam Định vs SLNA và Công an Hà Nội vs Hà Nội FC được lùi lịch sang ngày 19/10. Còn trận Thanh Hóa vs Bình Định không thể dời lịch do CLB Bình Định gặp Bình Dương ở cúp Quốc gia vào ngày 20/10.

Lý do là bởi Nam Định phải thi đấu ở AFC Champions League Two (cúp C2 châu Á) với Bangkok United vào ngày 2/10. Còn trận Công an Hà Nội vs Hà Nội FC bị hoãn vì Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xin phép dùng sân Hàng Đẫy, tổ chức giải giao hữu bóng đá nữ từ ngày 1/10 đến 7/10, để mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Chứng kiến việc những đối thủ cạnh tranh ở V-League được dời lịch và có thêm thời gian nghỉ ngơi, HLV Velizar Popov đã lên tiếng: "VPF lại vi phạm các nguyên tắc chơi công bằng bằng cách thay đổi ngày thi đấu vòng 4 của Đông Á Thanh Hóa, đội bóng đã chơi nhiều trận nhất từ đầu mùa với nhiều chuyến đi nhất (6 trận từ đầu mùa, trong khi hầu hết các CLB thi đấu 3 trận).

VPF để CLB Thanh Hóa ra sân vào ngày 4/10 nhưng để 4 đội khác nghỉ ngơi và có thể thoải mái thi đấu vào ngày 19/10. VPF một lần nữa cho thấy tiêu chuẩn kép. Họ cố gắng giết một số đội như Thanh Hóa và luôn giúp đỡ những đội bóng mạnh khác".

HLV Popov cho rằng VPF tìm cách giết CLB Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Hóa FC).

HLV Popov chỉ ra yếu kém của bóng đá Việt Nam: "Chỉ trong 2 năm qua, Indonesia đã đánh bại đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu quốc tế. Điều tương tự đang xảy ra với Thái Lan, Malaysia, và rất sớm các bạn sẽ bị Philippines, Singapore và Campuchia vượt qua.

Hai năm qua, bóng đá Việt Nam đã thất bại ở mọi lứa tuổi. Những thất bại ấy không phải do HLV hay cầu thủ, mà là vì sự quản lý kém năng lực của bóng đá chuyên nghiệp và cụ thể hơn là V-League. Tôi không yêu cầu sự giúp đỡ mà chỉ muốn công bằng, bình đẳng, chứ không yêu cầu điều gì hơn.

Hai năm qua tôi đã im lặng nhưng sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn. Tôi có thể đưa ra hàng tá ví dụ về những quyết định thiếu công bằng cho CLB của chúng tôi".

VPF cảm thấy khó hiểu về phản ứng của HLV Popov. Họ khẳng định đã thông báo lịch thi đấu đầy đủ tới các đội nhưng HLV người Bulgaria lại không nắm được. Họ khẳng định vẫn đảm bảo mỗi trận đấu của CLB Thanh Hóa cách nhau 4 ngày và không thể lùi lịch thi đấu của CLB này vì Bình Định phải thi đấu ở cúp Quốc gia vào ngày 20/10.