U23 Việt Nam thắng đậm U23 Thái Lan 3-0

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan diễn ra tối 10/11, trên sân Pleiku (Gia Lai). Đội chủ nhà gây bất ngờ lớn khi đánh bại U23 Thái Lan đến 3-0, với hai bàn thắng của Minh Tâm và một bàn của Williams Minh Hoàng.

HLV Đinh Hồng Vinh giúp U23 Việt Nam thắng đậm U23 Thái Lan 3-0 (Ảnh: Trần Hào).

Sau trận đấu, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh của U23 Việt Nam nói: “U23 Việt Nam đã thi đấu một trận tuyệt với trước U23 Thái Lan. Tôi tự hào về các cầu thủ của mình. Các cầu thủ U23 Việt Nam đã thể hiện tinh thần và sự nỗ lực rất tốt”.

“Chiến thắng đậm trước U23 Thái Lan là quà tặng mà toàn đội gửi đến người hâm mộ Gia Lai và người hâm mộ cả nước. Trận thắng trước đội bóng trẻ xứ sở chùa vàng là bước đệm để U23 Việt Nam tiến xa hơn nữa trong tương lai”, HLV Đinh Hồng Vinh nói thêm.

Tại giải tứ hùng quốc tế đang diễn ra ở sân Pleiku (Gia Lai), HLV Đinh Hồng Vinh tạm quyền nắm đội tuyển U23 Việt Nam, thay thế cho HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc). Ông Kim đang bận làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị chạm trán với đội tuyển Đài Loan và Kyrgyzstan.

Williams Minh Hoàng (10) góp một bàn thắng cho U23 Việt Nam (Ảnh: Trần Hào).

U23 Việt Nam dự giải tứ hùng ở Gia Lai với nhiều gương mặt mới, thuộc lứa U21. Đây là lứa tuổi sẽ tham dự SEA Games 34 năm 2027 và giải U23 châu Á 2028.

HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh nói về thế hệ mới của U23 Việt Nam: “Toàn đội không có nhiều thời gian để tập trung trước giải đấu hiện tại. Dù vậy, mọi sự chuẩn bị cho U23 Việt Nam đều được thực hiện chu đáo”.

“Các cầu thủ đã thể hiện rất tốt khi thi đấu ở trên sân. Tôi đánh giá cao điều này, các cầu thủ của tôi gây khó khăn cho đối phương ngay từ những tình huống cố định. Ngay cả với Đức Phú, cậu ấy tập trung muộn (thay thế cho vị trí cho tiền vệ Trần Thành Trung bị chấn thương), nhưng cậu ấy vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp.

Đức Phú thi đấu cống hiến khi được tung vào sân, góp phần mang lại kết quả tốt cho đội tuyển U23 Việt Nam trước đội tuyển U23 Thái Lan. Tôi đánh giá rất cao tinh thần đó”, vẫn là lời của HLV Đinh Hồng Vinh.

Ở trận đấu tiếp theo của mình tại giải tứ hùng quốc tế ở Gia Lai, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chạm trán với U23 Singapore vào lúc 19h ngày 12/11.