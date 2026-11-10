U23 Việt Nam thắng đậm U23 Thái Lan 3-0

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan diễn ra tối 10/11, trên sân Pleiku (Gia Lai). U23 Việt Nam thắng 3-0 trước U23 Thái Lan. Những người ghi bàn cho đội chủ nhà là Minh Tâm (hai bàn) và Williams Minh Hoàng.

HLV Thawatchai của U23 Thái Lan (Ảnh: Trần Hào).

Sau trận đấu, HLV Thawatchai của U23 Thái Lan nói: “Kết quả của trận đấu chắc chắn là điều mà chúng tôi không mong muốn. Điều tích cực là các cầu thủ U23 Thái Lan đã nỗ lực. Chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn trong trận đấu tiếp theo của mình tại giải tứ hùng ở Gia Lai”.

“U23 Thái Lan đã có bài học từ trận đấu này. U23 Việt Nam là đội bóng rất mạnh, họ sẽ là đối thủ quan trọng của U23 Thái Lan ở các giải quốc tế trong tương lai. U23 Việt Nam sẽ cạnh tranh ngôi vô địch SEA Games và các giải đấu khác với U23 Thái Lan.

Một số cầu thủ của chúng tôi không được thi đấu chuyên nghiệp thường xuyên. Riêng ở vòng đấu gần nhất tại giải trong nước tại Thái Lan cuối tuần qua, nhiều người không thi đấu, dẫn đến phong độ của những người này không tốt. Những cầu thủ không thi đấu hồi cuối tuần là những người được tôi sử dụng trong trận đấu vừa diễn ra với U23 Việt Nam”, HLV Thawatchai nói thêm.

U23 Thái Lan (áo trắng() thua đậm U23 Việt Nam (Ảnh: Trần Hào).

Cũng theo vị HLV của đội tuyển U23 Thái Lan, hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều cố gắng chơi theo lối chơi sở trường của mình. Đội tuyển Việt Nam thể hiện tốt hơn nên giành được chiến thắng.

Ông Thawatchai chia sẻ: “U23 Thái Lan cố gắng thi đấu sòng phẳng với U23 Việt Nam trong trận đấu này. Cả hai đội đều cố gắng chơi theo lối chơi mà từng đội mạnh nhất. Tôi đánh giá cao điều đó”.

“Tôi tin rằng sau trận đấu này, chúng tôi sẽ thể hiện tốt hơn ở các trận tiếp theo. Kể cả khi gặp lại đội tuyển U23 Việt Nam ở các giải đấu sau này, U23 Thái Lan sẽ chơi khác. Tôi sẽ tập trung vào vấn đề thể lực của các cầu thủ, cố gắng để càng nhiều người được thi đấu ở các trận tiếp theo càng tốt”, HLV Thawatchai của U23 Thái Lan khẳng định.

Ở trận đấu tiếp theo của U23 Thái Lan tại giải quốc tế ở Gia Lai là gặp U23 Qatar. Trong khi đó, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai tại giải gặp U23 Singapore. Cả hai trận đấu vừa nêu đều diễn ra vào ngày 12/11, trên sân Pleiku.