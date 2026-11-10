U23 Việt Nam thắng đậm U23 Thái Lan 3-0

"Thật buồn với bóng đá Thái Lan. Các cầu thủ chơi như mơ ngủ. Chúng tôi không muốn thấy bóng đá Thái Lan cứ thua suốt trước Việt Nam như vậy", tài khoản Suphathanat Palakawong bình luận trên trang FA Thailand sau khi chứng kiến đội nhà để thua bạc nhược trước U23 Việt Nam ở giải đấu mang tính chất giao hữu tại Pleiku.

U23 Việt Nam (áo đỏ) chơi lấn lướt hoàn toàn trước U23 Thái Lan ở trận ra quân VTV Cup 2026 (Ảnh: Trần Hào).

Lợi thế sân nhà giúp U23 Việt Nam chơi tự tin trước đội bóng xứ chùa Vàng và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 17 nhờ pha lập công của Minh Tâm. Nhận bàn thua trước nhưng U23 Thái Lan tỏ ra bế tắc trong các phương án tấn công, thậm chí tiếp tục nhận bàn thua thứ hai ở phút cuối cùng của hiệp 1.

Đó là tình huống mà tiền đạo Minh Tâm tiếp tục tỏa sáng với pha dứt điểm bằng đầu đưa bóng đập cột dọc rồi đi vào lưới. Cú đúp cá nhân của Minh Tâm giúp U23 Việt Nam triển khai thế trận chủ động trong hiệp 2, tiếp tục tạo sức ép lớn về phía khung thành đội khách.

Phút 85, U23 Việt Nam được hưởng quả phạt đền khi trọng tài xác định có tình huống phạm lỗi của thủ thành Sirasawut đối với Gia Bảo trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Williams Minh Hoàng đánh bại thủ môn của Thái Lan để ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà.

Chứng kiến trận đấu bạc nhược của đội nhà, nhiều CĐV Thái Lan tỏ ra ngán ngẫm về màn trình diễn của các cầu thủ trẻ.

"Vẫn là mùi vị thất bại quen thuộc ở giải đấu cấp độ Đông Nam Á. Chúng ta thua toàn diện, về kỹ thuật, thể lực, cảm hứng cũng như hệ thống chiến thuật. Đá ở Đông Nam Á còn không thể thắng nổi thì mong gì vươn ra châu lục. Buồn không nói nên lời", tài khoản Sarith Singhavaranggoon bày tỏ.

Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới U23 Thái Lan (Ảnh: Trần Hào).

"Chơi bóng như đội nghiệp dư. Nhiều cầu thủ đỡ quả bóng còn văng xa cả mét. Về nhà thôi các bạn trẻ ạ", tài khoản GuSuntorn Noinamtiang thất vọng nói.

"Dù là đá giao hữu thì Thái Lan cũng nên triệu tập đội hình mạnh. Đó là sự tôn trọng các đối thủ và cũng là danh dự của quốc gia", tài khoản Jack Kittapat tuyên bố.

"Mục đích tham gia các giải đấu này là gì vậy? Tham gia mà chẳng chuẩn bị chu đáo thì đừng nhận lời làm gì. Các người đang làm xấu mặt người hâm mộ đấy. Thua Việt Nam 0-3 rồi lại còn đi đòi hỏi sự ủng hộ về mặt tinh thần ư?

Đây là trách nhiệm trực tiếp của Liên đoàn - các vị là đơn vị quản lý mọi đội tuyển Thái Lan cơ mà. Chẳng thấy tiến bộ gì cả; đến mức mà giờ tôi chẳng còn muốn xem đội tuyển quốc gia thi đấu nữa rồi", tài khoản Jaay Apinan nhấn mạnh thêm.

"Tôi đã mất niềm tin vào bóng đá Thái Lan; chẳng có sự phát triển nào cả, không có biện pháp khắc phục, lại còn khăng khăng duy trì những hệ thống cũ kỹ như trước", tài khoản Singhanat Singmee chỉ trích.

"Hầu như toàn bộ đội tuyển Thái Lan chỉ gồm những cầu thủ mới, và họ thậm chí còn không có một phút nào để tập luyện cùng nhau. Họ chỉ gặp nhau tại sân bay, đến Việt Nam vào buổi tối ngày 9/11, và phải đối mặt với đội bóng chủ nhà vào ngày 10/11.

Trong khi đó, U23 Việt Nam có những cầu thủ đã từng đại diện cho đội tuyển quốc gia. Trong những hoàn cảnh này, thua 0-3 đã là một kết quả khá tốt. Ngay cả gặp Singapore thì Thái Lan cũng sẽ thua do thiếu sự nghiêm túc trong chuẩn bị như vậy", tài khoản Traikun Tanomwong chốt lại.