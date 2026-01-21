HLV U23 Trung Quốc tung hỏa mù, giấu chiến thuật đấu U23 Việt Nam

U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc

Tại giải U23 châu Á, U23 Trung Quốc theo đuổi lối chơi phòng ngự toàn diện, đặt sự chắc chắn lên hàng đầu. Trong buổi họp báo trước trận bán kết, khi được hỏi liệu đội bóng có tiếp tục duy trì cách chơi đã áp dụng ở bốn trận trước đó hay không, HLV Antonio tỏ ra kín tiếng: “Chúng ta sẽ biết câu trả lời vào ngày mai. Tôi sẽ không nói về điều này ở đây”.

HLV Puche "tung hỏa mù" về chiến thuật trước trận gặp U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Ngay cả khi có mặt tại sân Prince Abdullah al-Faisal (Saudi Arabia), nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn tiếp tục “tung hỏa mù”. Trả lời phỏng vấn AFC ngay trước thời điểm diễn ra trận bán kết với U23 Việt Nam vào tối 20/1, HLV Antonio khẳng định đội bóng trung thành với chiến thuật phòng ngự - phản công, đồng thời đặc biệt chú trọng đến từng chi tiết trong lối chơi. Theo ông, kỷ luật và sự tập trung cao độ là chìa khóa giúp U23 Trung Quốc tiến gần hơn tới mục tiêu đề ra.

Thực tế trên sân cho thấy U23 Trung Quốc đã gây bất ngờ khi không lựa chọn lối chơi phòng ngự thụ động như ở các trận trước. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, họ đẩy cao đội hình, chủ động giành thế trận với U23 Việt Nam. Đoàn quân của HLV Puche kiểm soát bóng nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn. Đặc biệt, kể từ sau khi U23 Việt Nam mất trung vệ trụ cột Hiểu Minh vì chấn thương, U23 Trung Quốc càng gia tăng quyền kiểm soát.

Thống kê hiệp một cho thấy U23 Trung Quốc cầm bóng tới 60% và liên tục gây sức ép về phía khung thành thủ môn Trung Kiên trong những phút cuối. Sang hiệp hai, họ tiếp tục pressing tầm cao mạnh mẽ và nhanh chóng thu được hiệu quả với hai bàn thắng, qua đó định đoạt cục diện trận đấu.

Không chỉ gây bất ngờ về lối chơi, U23 Trung Quốc còn khiến đối thủ ngạc nhiên với đội hình ra sân. Dù vẫn sử dụng sơ đồ 5-3-2 quen thuộc, HLV Puche đã thực hiện tới sáu sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận tứ kết thắng Uzbekistan trên chấm luân lưu, trong đó có bốn cầu thủ lần đầu được đá chính.

Công Phương tranh bóng với Liu Haofan (Ảnh: AFC).

Giải thích về quyết định mạnh tay làm mới đội hình, HLV Antonio cho biết: “Tôi thay đổi sáu cầu thủ vì chúng tôi có nhiều nhân tố chất lượng trong đội. Đơn giản vậy thôi. Các cầu thủ đã chơi một trận đấu tuyệt vời, dù có bóng hay không có bóng đều thể hiện sự tập trung và cống hiến tối đa.”

Theo tiết lộ của đội trưởng Liu Haofan, ban huấn luyện không công bố sớm chiến thuật cho trận gặp U23 Việt Nam. HLV trưởng chỉ thông báo đội hình xuất phát ngay trước giờ bóng lăn, khiến toàn đội ban đầu khá bất ngờ.

Tuy nhiên, khi lối chơi được làm rõ, các cầu thủ nhanh chóng thích nghi và thi đấu thoải mái hơn. Việc đã lọt vào bán kết cũng giúp U23 Trung Quốc trút bỏ áp lực tâm lý, nên sự thay đổi chiến thuật không gây ra cảm giác hoang mang.

Liu Haofan khẳng định toàn đội luôn thi đấu với hơn 100% khả năng trong mỗi trận. Thành tích giữ sạch lưới không chỉ là công lao của hàng thủ hay thủ môn, mà là kết quả của tinh thần tập thể, với sự đóng góp của cả các tiền đạo trong khâu phòng ngự.

Anh nhấn mạnh U23 Trung Quốc không mang tâm lý của một đội bóng “cửa trên”, mà luôn chiến đấu cho từng tình huống và tập trung giành từng điểm số và chính điều đó đã mang lại thành công như kỳ vọng.