Báo Malaysia tiếc vì đội nhà không có cơ hội dự Asiad như U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị cho Asiad 20. Giải đấu này diễn ra từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10 năm nay. U23 Việt Nam đã sang Trung Quốc, dự giải giao hữu quốc tế với các đội U23 Triều Tiên, Thái Lan và chủ nhà U23 Trung Quốc.

Trong số này, U23 Thái Lan và U23 Việt Nam là những đại diện của bóng đá Đông Nam Á, được quyền tham dự nội dung bóng đá nam của Asiad năm nay.

Bóng đá trẻ Việt Nam một lần nữa vượt lên trên bóng đá trẻ Malaysia (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Tờ New Straits Times của Malaysia viết: “Các đội bóng thuộc Đông Nam Á có suất dự Asiad 20 là U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, sau khi họ được tham dự vòng chung kết (VCK) giải U23 châu Á 2026”.

“Trong khi đó, U23 Malaysia không còn tham cơ hội tham dự môn bóng đá tại Đại hội thể thao châu Á năm nay. Theo quy định dựa trên thành tích, chỉ những đội có mặt tại VCK giải U23 châu Á 2026, diễn ra ở Saudi Arabia hồi tháng 1, mới được trao suất tham dự Asiad tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và quốc gia chủ nhà Nhật Bản đã thống nhất vấn đề này”, New Straits Times viết thêm.

Sau đó, tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia chĩa mũi dùi chỉ trích vào những nhà hoạch định bóng đá Malaysia. Họ cho rằng trong những năm gần đây, bóng đá Malaysia không chú trọng đến các kỳ Asiad.

Hai đại diện của Đông Nam Á tham dự Asiad 20 là U23 Việt Nam và U23 Thái Lan (Ảnh: Mạnh Quân).

New Straits Times bình luận: “Việc U23 Malaysia vắng mặt tại Đại hội thể thao châu Á năm nay, xuất phát từ việc đội tuyển U23 Malaysia từng bỏ qua Asiad 19 năm 2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc)”.

“Vào thời điểm đó, U23 Malaysia tập trung vào việc tham dự SEA Games, giải U23 Đông Nam Á và vòng loại U23 châu Á, với lý do là Asiad 19 quá cận ngày diễn ra các giải đấu nói trên.

Cho đến giờ, từ khi nội dung bóng đá nam của Đại hội thể thao châu Á chuyển sang dành cho lứa tuổi 23 (trước đây dành cho các đội tuyển quốc gia), thành tích tốt nhất của U23 Malaysia chỉ là vào đến vòng 1/8 của kỳ Asiad 18 năm 2018, được tổ chức tại Indonesia”, New Straits Times tiếp tục nói đến thành tích yếu kém của bóng đá Malaysia ở các kỳ Asiad.

Cùng thời điểm U23 Malaysia vào đến vòng 1/8 Asiad 18 năm 2018, đội U23 Việt Nam vào đến tận bán kết giải đấu nói trên, dưới thời HLV Park Hang Seo.

Năm nay, U23 Việt Nam tiến thêm một bước nữa, chúng ta quyết định sử dụng thành phần U21 để tham dự Asiad 20, với mục tiêu chuẩn bị lực lượng cho Olympic Los Angeles (Mỹ) năm 2028.