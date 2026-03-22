Antonio Moric bị gạch tên, U23 Việt Nam lên đường sang Trung Quốc

Bên cạnh niềm vui của những người ở lại, U23 Việt Nam cũng phải đối mặt với những tổn thất về nhân sự. Trong số 5 cầu thủ bị loại, trường hợp của Nguyễn Lê Phát (CLB Ninh Bình) và Trương Nhạc Minh mang đến nhiều sự tiếc nuối nhất.

Lê Phát bị trật khớp vai ngay tại CLB và không kịp hồi phục, trong khi Nhạc Minh cũng gặp chấn thương đầu gối ngay từ buổi tập đầu tiên.

Danh sách U23 Việt Nam lên đường sang Trung Quốc thi đấu (Ảnh: VFF).

Đáng chú ý, tiền đạo Việt kiều Croatia, Antonio Moric cũng không có tên trong danh sách lần này. Sau một tuần tập luyện và kiểm tra năng lực, Moric sẽ trở lại khoác áo U19 Việt Nam theo lộ trình ban đầu.

Như vậy, lực lượng Việt kiều trong đội hình sang Trung Quốc sẽ gồm hai cái tên là Trần Thành Trung và Vadim Nguyễn. Hai cầu thủ khác là Văn Thọ và Trọng Tuấn cũng phải nói lời chia tay do chưa đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về chuyên môn của Ban huấn luyện.

Trong buổi sáng ngày 22/3, niềm hy vọng của U23 Việt Nam đã được củng cố khi nhóm cầu thủ vừa hoàn thành nhiệm vụ tại Cúp Quốc gia như Nguyễn Công Phương, Thái Bá Đạt và Lê Văn Thuận đã hội quân đầy đủ. Sự góp mặt của những nhân tố giàu kinh nghiệm thi đấu này giúp HLV Đinh Hồng Vinh có thêm nhiều lựa chọn chiến thuật.

Ở đợt tập trung lần này, lực lượng U23 Việt Nam có sự kết hợp giữa những gương mặt đã khẳng định được năng lực tại các đội tuyển trẻ thời gian qua cùng nhiều nhân tố mới giàu tiềm năng.

Trong đó, tiếp tục thể hiện xu hướng trẻ hóa rõ nét, phù hợp với kế hoạch dài hạn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, nhằm xây dựng lực lượng kế cận cho Đội tuyển quốc gia, chuẩn bị nhân sự cho các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2026, đặc biệt là Asian Games diễn ra vào tháng 9 tới.

Theo lịch trình, toàn đội sẽ bay chuyến Hà Nội - Quảng Châu trong ngày 22/3, trước khi nối chuyến đến Tây An. Dự kiến, U23 Việt Nam sẽ đặt chân tới địa điểm thi đấu vào rạng sáng ngày 23/3 và bắt đầu ngay buổi tập đầu tiên để làm quen với điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại đây.

Tại giải giao hữu lần này, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với những đối thủ cực kỳ chất lượng: U23 Triều Tiên (ngày 25/3), U23 Thái Lan (ngày 28/3) và chủ nhà U23 Trung Quốc (ngày 31/3). Đây đều là những nền bóng đá có phong cách thi đấu đa dạng và thể hình ấn tượng.